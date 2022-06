Si va incontro ad una ritenzione idrica quando i tessuti dell’organismo tendono a bloccare i fluidi provocando gonfiori spesso legati a dolori, aumento inatteso del peso o fluttuazioni innaturali del peso e durezza delle articolazioni. Di solito la ritenzione idrica è individuata in un’area delimitata dell’organismo. Si parla di ritenzione idrica generalizzata, invece, quando riguarda l’intero organismo.

Attenzione alla ritenzione idrica: spesso è sintomo di questa patologia

Le cause della ritenzione idrica possono essere numerose. Si va dallo sproporzionato caldo ambientale alla presenza del ciclo mestruale, da mancanzenutrizionali all’assunzione della pillola anticoncezionale, dalla gravidanza alla scarsezza venosa cronica, dall’impiego di alcuni farmaci come ad esempio quelli per far calare la pressione al rimanere in piedi per troppo tempo.

La ritenzione idrica può purtroppo anche essere originata anche da alcune patologie come, ad esempio: artrite, cirrosi epatica, enfisema, insufficienza renale, intolleranze alimentari, ipotiroidismo, reazioni allergiche, scompenso cardiaco, sindrome premestruale.

Le principali cause, in ogni caso, sono rappresentate da un’alimentazione squilibrata e da uno stile di vita sedentario. Per questo motivo è indispensabileseguire una dieta varia ed equilibrata e fare tanto movimento, in modo da potenziare la circolazione riducendo allo stesso tempo il ristagno dei liquidi.

La ritenzione idrica va affrontata prima di tutto tramite l’alimentazione e lo stile di vita. Importantissimo è assumere almeno due litri al giorno di acqua, preferendo poi alimenti drenanti e poveri di sodio. Così da aiutare l’eliminazione dei liquidi in eccesso evitandone il ristagno. Gli alimenti raccomandati sono frutta e verdura ricchi di acqua, capaci di trattenere i liquidi e ridurre il gonfiore. Come cicoria, radicchio, cetrioli e finocchi, ma anche frutta ricca di vitamina C come albicocche, fragole e melone.

È ulteriormente indispensabile consumare con regolarità legumi e cereali integrali. Così da appoggiare la regolarità intestinale, e surrogare le bevande zuccherate con tè verde e infusi. Sono invece da evitare il sale, gli zuccheri raffinati, le bevande alcoliche, i formaggi e i salumi, poiché contengono sia molti grassi che sale.

Infine esistono collant, leggings e prodotti da indossare durante le varie attività fisiche. Queste permettono di prendersi cura del proprio corpo assicurando un perfetto comfort tonificando la pelle. Ma anche di alleggerire le vostre gambe come del resto anche le vostre giornate.