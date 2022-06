Balcone rovinato dal sole? ecco 5 trucchi per rinnovarlo completamente

Se il tuo balcone è rovinato dal sole invece di richiedere l’intervento di un tecnico potresti provare con il fai da te. Questa soluzione ti permetterà di risparmiare un po’ di soldi e di cimentarti in una nuova attività, se non hai mai ancora provato a ridipingere muri e inferriate. Potresti scoprire di avere una qualità nascosta della quale non ne eri a conoscenza.

Prima di iniziare i lavori di restauro controlla il meteo. È molto importante che il tempo non sia né eccessivamente caldo, né eccessivamente umido perché potrebbe compromettere la riuscita dei lavori. L’ideale sarebbe uno o due giorni di tempo soleggiato e ventilato. Le stagioni più indicate per fare questo tipo di rimaneggiamenti è la primavera, l’inizio estate o l’autunno.

Predisponi tutti gli strumenti e i materiali che ti servono perché potresti aver bisogno di qualche oggetto che non possiedi e di dover bloccare il lavoro a metà per questo motivo. Al massimo della sfortuna, magari, ti ritrovi di domenica con i negozi chiusi a dover rimandare il lavoro alla settimana successiva. Non è il caso!

Stendi un progetto ben definito in cui hai già calcolato metodo di lavoro e tempistica, così saprai all’incirca quanto tempo necessiti per finire il lavoro. Liberati da qualsiasi impegno e concentrati solo sul lavoro. Sembrano dei consigli banali ma spesso si rivelano piuttosto efficaci e impediscono di abbandonare il risultato a metà.

Balcone rovinato dal sole: le pareti

Se ti ritrovi con le pareti del balcone rovinate dal sole non ti rimane che ridipingere la facciata. Non sto parlando dell’intera facciata esterna, per la quale ci vorrebbe il permesso dell’intero condominio (se abiti in appartamento) ma del rientro singolo del tuo balcone. Dovrai scrostare prima le pareti qualora stessero cadendo pezzi di infisso e poi ripetere il lavoro di verniciatura.

I passaggi da seguire saranno i seguenti:

utilizzare una levigatrice per togliere tutte le incrostazioni;

stuccare eventuali buchi e scartavetrare per rendere il tutto omogeneo;

stendere un primer e poi la vernice.

Riverniciare le inferriate

Il tuo balcone rovinato dal sole ha delle inferriate scrostate? In questo caso dovrai seguire più o meno i passaggi della verniciatura del muro utilizzando però dei prodotti specifici per il ferro o l’acciaio. Dovrai togliere la vernice vecchia, levigare, stendere una base di fissante o di primer e, infine, verniciare nuovamente.

Se il balcone presenta della ruggine allora dovrai acquistare un convertitore di ruggine. Si tratta di un prodotto che elimina la ruggine con la stesura e poi la rimozione manuale.

Rifare il pavimento del balcone

Devi rifare anche il pavimento? Bene, vuol dire che il tuo balcone ritornerà come nuovo! Se le piastrelle del balcone sono solo schiarite puoi utilizzare della cera così da recuperare l’originale lucidità. Ma se le devi sostituire perché sono rotte, dovrai armarti di pazienza e togliere le piastrelle con cacciavite e martello.

Una volta eliminate bisognerà levigare il pavimento affinché sia lineare, stendere un velo di colla e adagiare le nuove piastrelle. Infine, rifinire con la malta riempi fuga e lasciare asciugare.