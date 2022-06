Il concetto di sorpresa è indubbiamente molto “generico”, visto che rappresenta molto semplicemente la manifestazione di una situazione più o meno inaspettata. Solitamente questo causa una serie di reazioni emotive molto diversificate dalla situazione specifica ma anche dalla persona che “subisce” questo evento. Ad esempio chi ama avere “tutto sotto controllo” solitamente tende a non apprezzare di avere sorprese nella propria vita, preferendo una “tranquilla” ma noiosa routine. Al contrario, oggi esamineremo i segni zodiacali che amano la sensazione di sorpresa più di altri. Quali sono?

I segni zodiacali che amano le sorprese, quali sono? Ecco la risposta

Capricorno

Inevitabilmente “sviluppa” routine e tende a vivere sui binari, Non è assolutamente un segno imprevedibile ma di contro ama essere stuzzicato e sorpreso, anche in maniera non totalmente positiva. Ama ad esempio il dark humor, i film con i cosiddetti jump scare e qualsiasi cosa che riesca a dargli emozioni forti.

Leone

E’ un segno emotivo, che ama la vita, e che sembra che il sentimento sia “corriposto”. Detesta la noia e di contro ha bisogno di essere continuamente al centro dell’attenzione anche perchè si annoia molto facilmente. Inevitabilmente si lega a persone che sono in grado di portargli novità a ripetizione.

Cancro

Adora le sorprese, meglio se quelle realmente inaspettate, anche se queste ultime possono effettivamente lasciarlo di stucco anche negativamente. Ecco perchè pur essendo un segno “calmo” non va daccordo con chi è altrettanto tranquillo ma al contrario, prova attrazione per chiunque sia “diverso” e capace di sorprenderlo in tutti i sensi.