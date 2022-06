Il gettone telefonico, come si fa, ormai non è usato da molto tempo, ma sta diventando sempre di più un oggetto da collezione. Questo collezionismo nasce come una nicchia di mercato del collezionismo numismatico, infatti non esistono dei prezzi specifici per queste cose. Il valore del gettone, viene definito da aste private è questo è un po’ rischioso.

Ma se si ha qualche gettone conservato, quindi potrebbero valere una fortuna. Il gettone, è un vero e proprio simbolo delle generazioni passate, quando non esistevano ancora i cellulari. I gettoni tra gli anni ’50 e gli anni ’90, non hanno un valore molto alto, infatti valgono 1 euro, massimo qualche euro in più, ma non superano i 10 euro.

Quanto vale questo gettone telefonico con errore? “Pazzesco”

Il gettone più famoso in assoluto è lo STIPEL del 1927. Fu coniato dalla Società Telefonica Interregionale di Piemonte e Lombardia e si poteva utilizzare solo nella Fiera Campionaria di Milano, con gli appositi apparecchi telefonici.

Il gettone telefonico STIPEL 1927 fu fatto in lega di alpacca o di bronzo e ha tre scanalature. Su un lato, al centro delle prime due, ha un incisione del 1927 con la sigla della casa produttrice con l’anno di conio. Mentre dall’altra parte viene raffigurata il nome per esteso della società separato dalla terza scanalatura.

Il valore del gettone varia tra i 65 e gli 85 euro al pezzo. Ma alcuni pezzi sono stati venduti anche al 100 euro. Alcuni infatti, ad esempio quelli con degli errori di coniatura, valgono di più perché sono molto rari.

Attenzione però alle truffe, alcuni che vendono queste gettoni, possono inventare delle caratteristiche che in realtà non sono vere. Prima di acquistare qualcosa, è meglio chiedere aiuto aiuto ad un esperto del settore, così da essere evitare qualsiasi tipo di truffa.

Non vi resta che cercare in giro per la casa, alla ricerca di queste monete.