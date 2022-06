La “maturazione anagrafica” non sempre porta ad un “miglioramento” per noi esseri umani, per varie ragioni. Solitamente una persona che fa le “sceneggiate” è interpretabile in diverse maniera: egocentrica e immatura ma può essere “mossa” anche da altre motivazioni. Le personalità più teatrali sono quelle che per l’appunto amano drammatizzare anche per le piccole cose che non richiedono alcuna forma di “forzatura” ed esagerazione. Come detto, i motivi possono essere vari e non per forza superficiali. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni zodiacali più teatrali di tutti?

I segni zodiacali più “teatrali” sono questi. Lo sapevi?

Vergine

Strano trovare Vergine in questa lista? Non proprio, sopratutto per chi li conosce bene, e per coloro che vivono con una personalità di queste. Vergine infatti ama profondamente esagerare in maniera forzata ma non per questo poco credibile le proprie reazioni emotive, sopratutto quando vuole farlo capire agli altri. E’ un “ottimo attore” da questo punto di vista.

Sagittario

Decisamente più spontanei e quindi più “tollerati” rispetto ai Vergine, i Sagittario sono teatrali perchè sono estroversi e profondamente legati a voler imprimere un impatto sugli altri. La loro teatralità quindi non è motivata nella maggior parte dei casi da un fine specifico ma è per l’appuntu un’indole.

Acquario

Niente filtri emotivi per Acquario che sopratutto quando è nervoso o sotto pressione trova decisamente rilassante esagerare nelle reazioni, arrivando a costruire un vero e proprio teatrino se ad esempio c’è qualcuno che gli è antipatico. Sono decisamente fantasiosi e portati all’eccesso nella narrazione.