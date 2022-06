Strumenti assolutamente fondamentali per potersi godere ore di sole e relax nelle località adibite alle vacanze, i teli mare sono stati concepiti specificamente per adempiere un ruolo preciso: fornire una sorta di “giaciglio” tra noi e la sabbia, gli scogli oppure per evitare il fastidioso contatto tra il nostro corpo e la sdraio/lettino. Sono per questo di consistenza simile ad un asciugamano ma rappresentano una sorta di “dilemma” quando bisogna lavarli, perchè inevitabilmente per il loro utilizzo tendono a macchiarsi di olio e crema solare.

Macchie ostinate sui teli mare: ecco come rimuovere la crema solare e olio

E’ importante “battagliare” le macchie a partire da prima che queste iniziano a presentarsi: ad esempio dopo aver utilizzato un telo da mare è consigliabile in ogni caso agitarlo energicamente anche se è umido o bagnato così da iniziare a far cadere i residui di olio e crema solare. Poi bisogna farlo asciugare del tutto per poi riscuoterlo nuovamente.

Le creme solari spesso contengono prodotti che essendo concepiti per fungere da “barriera” tra la nostra pelle ed il sole, anche se queste spesso contengono sostanze in grado di creare aloni sul telo cone l’avobenzone. Se decidiamo di pretrattare la macchia oppure rimuoverla completamente risultano essere particolarmente efficaci soluzioni rappresentate dal sapone di Marsiglia o ancora con il bicarbonato di sodio da lasciare agire per alcuni minuti. E’ importante strofinare un po’ di sabbia sulla macchia oppure uno spray a base di solvente, poi apporre il sapone e lasciare “riposare” per almeno 15 minuti.

Per eliminare l’olio solare è consigliabile far uso di uno smacchiatore a base di solvente, oppure un sapone liquido per piatti direttamente sulla macchia, per poi agire in modo delicato con olio di gomito.

Per i lavaggi in lavatrice conviene seguire le indicazioni riportate sulle etichette, evitando l’ammobidente.