I topi camminano sui muri? E cosa li avvicina a casa tua? Ecco la verità

I topi sono noti per essere particolarmente creativi quando si tratta di invadere le case. Molte persone raccontano di averli visti arrampicarsi su pareti e soffitti o saltare sui mobili. Va detto che, nonostante le piccole dimensioni, questi animaletti penetrano ovunque, rosicchiando, con i loro denti aguzzi, ogni sorta di materiale, causando corto circuiti, incendi e fughe di gas. Inoltre, diversi agenti patogeni proliferano spontaneamente su di loro rendendoli veicoli di trasmissione di pericolose malattie.

Si arrampicano sui muri?

La capacità dei topi è quella di arrampicarsi su ogni tipo di superficie. Grazie ai loro piccoli artigli, hanno la possibilità di aggrapparsi anche a qualsiasi tipo di parete, purché sia irregolare o ruvida, come le pareti che hanno una finitura particolarmente porosa. I topi si arrampicano sui muri, salgono lungo i cavi elettrici oppure usano i rami degli alberi e delle piante per introdursi nei solai. La coda, lunga e nuda, è ricoperta di scaglie che fungono da punti di appoggio, permettendo loro di mantenere l’equilibrio. Anche per chi vive ai piani alti deve fare attenzione a questi roditori! Sono anche abili a nuotare nelle fogne e nei sistemi di scarico e possono risalire le tubature, infilando la testa in una fessura mentre il resto del corpo scivola via con lei.

Cosa attira i topi in casa

Ancor prima di allontanare la loro presenza, bisogna capire la causa che li ha portati a stabilirsi dentro casa, così da mettere in atto un’adeguata prevenzione. Il cibo è la prima cosa che attrae il topo. Quindi un’accurata pulizia della casa è fondamentale. Provvedete dunque a pulire bene e in profondità con appositi detergentii tutte le superfici e i ripiani della cucina e di quegli ambienti che potrebbero attrarre i roditori per la presenza di residui di cibo. Non non lasciate alimenti in giro e richiudete gli avanzi in contenitori di vetro o plastica sigillati. Stesso discorso per i bidoni della spazzatura, che dovrebbero essere sempre ben chiusi e posti all’esterno della vostra abitazione.

Come allontanarli

La loro presenza è tutt’altro che igienica ed è meglio agire in fretta, non appena si nota la presenza di un roditore nella vostra abitazione o in giardino. Per eliminarli bisognerebbe per prima cosa chiudere ogni accesso possibile alla casa. Bisogna sigillare tutte le probabili vie d’accesso: tubi, condotti di ventilazione e tutte le aperture della casa che possono costituire l’ingresso per questi animali capaci di salire, arrampicarsi e infilarsi un po’ ovunque. Per eliminare i ratti, è possibile utilizzare sostanze naturali che li attirano, ma che se vengono ingerite, saranno letali elementi come: gesso e farina, la coca-cola (fatale per i roditori).