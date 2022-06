A volte, quando si cucina, ci vengono dei dubbi su come bisogna fare una determinata cosa, ad esempio sul modo in cui bisogna far raffreddare il forno, se con lo sportello aperto o chiuso. Vediamo quindi la risposta a questa domanda e quale sia il modo più rapido per farlo.

I pareri sono molto discorsi, infatti alcuni lasciano lo sportello aperto per far entrare l’aria e quindi per farlo raffreddare più velocemente, mentre altri lasciano lo sportello chiuso. Ma in realtà, qual è la soluzione migliore?

Il forno va fatto raffreddare con lo sportello chiuso o aperto? La risposta che non ti aspetti

Come stavamo dicendo, quando si finisce di cuocere qualcosa nel forno, il dilemma più grande è quello di dover decidere se lasciarlo raffreddare con lo sportello aperto o chiuso. C’è da dire che lasciando la portiera aperta, sicuramente si raffredderà prima e molti pensano che con lo sportello chiuso si possa danneggiare. In realtà, non è così, anche con lo sportello chiuso, il forno non si danneggerà. Questo grazie ai ventilatori a flusso incrociato, in cui l’aria calda e l’umidità usciranno poco tempo ed efficacemente.

Come abbiamo detto, quindi il forno non verrà danneggiato, ma è possibile che danneggino i mobili vicini. Questo a causa del flusso di aria calda che fuoriuscendo dal forno potrebbe rovinare i mobili. Anche molti produttori hanno messo nelle avvertenze questa possibile conseguenza.

I mobili che più si potrebbero danneggiare e quelli più esposti, sono sicuramente quelli in alluminio. Questo perché è un materiale molto sensibile alle altre temperature. Mentre quelli in legno sono più resistenti agli sbalzi di temperatura, anche se la vernice potrebbe danneggiarsi con il passare del tempo.



Per finire, possiamo dire che si può raffreddare il forno in entrambe le maniere, sia con lo sportello chiuso, sia aperto. Ma ovviamente, è consigliato farlo con lo sportello chiuso, così da non rovinare i mobili circostanti.