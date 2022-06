Neanche PayPal è stato risparmiato per le truffe online. Molti sono i tentativi di tentativi di phishing che riescono a rubare soldi alle persone. PayPal è uno dei servizi più sicuri, quando si vuole pagare online, ma a volte il suo nome può essere associato a delle truffe, quindi dobbiamo stare molto attenti.

Questa truffa avviene con una e-mail, che fa credere agli utenti di avere qualche problema magari con l’applicazione o con un pagamento. In questa e-mail è incluso un link, che bisogna cliccare per risolvere la situazione. Ma ovviamente è un link che ti chiede di inserire i propri dati personali e rubarli.

Paypal, truffa sul servizio pagamenti: ecco come rubano i vostri soldi

Come abbiamo già detto, le truffe avvengono tramite e-mail, nella quale avvisa di qualche problema che si deve risolvere tramite il link allegato. Tra i messaggi più diffusi che possono arrivare per email troviamo:

‘Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal’. Oppure ‘Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore’.

Ovviamente come abbiamo già detto, sotto a questo messaggio compare un link che richiedere i propri dati personali. Le persone si spaventano, magari anche quelle un po’ più anziane che non ne capiscono molto di tecnologia e cliccano il link senza pensarci.

È sempre consigliato chiedere prima ad una persona più competente quando si ricevono queste email. Ma bisogna anche sapere che le enti ufficiali, non manderanno mai una e-mail o un SMS, in cui richiedono tramite un link i propri dati personali, proprio per combattere questo phishing. In ogni caso, non fatevi prendere dall’ansia e pensateci bene prima di fare qualsiasi cosa.