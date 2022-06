La frittura è una delle cose più amate in Italia, che sia pastella, fritto di pesce o pollo impanato. Ma spesso si rinuncia alla frittura per l’odore che poi rimane in cucina e che si espande in tutta la casa. Esistono però dei rimedi naturali in grado di eliminare la puzza senza problemi.

Innanzitutto scegliere l’olio è importante e ovviamente ne esistono di vari tipi e di varie qualità. Ad esempio uno con un punto di fumo basso, tende a bruciare e quindi a rovinare il fritto. Inoltre, la puzza, tenderà ad aumentare con l’olio bruciato. Andiamo quindi a vedere qualche metodo naturale per risolvere una volta per tutte questo enorme problema.

Puzza di fritto? ecco come eliminarla con questi rimedi naturali

Una delle soluzioni più utilizzare in assoluto è l’acqua con l’aceto, che può essere utilizzato sia per eliminare gli odori, sia per pulire le padelle e le pentole. L’aceto si usa soprattutto quando si frigge il pesce. Basterà bollire una pentola con dell’acqua e dell’aceto vicino alla padella in cui si frigge. Si può scegliere tra l’ aceto di vino bianco o l’aceto di mele per un odore più delicato.

In alternativa si possono usare dei limoni, ovviamente però devono essere biologici e non comprati al supermercato perché potrebbero contenere agenti chimici. Si può mettere una scorza di limone nella padella in cui si sta friggendo, direttamente nell’olio. Si possono aggiungere anche direttamente delle gocce di limone, così da avere un sapore più intenso. La stessa cosa si può fare anche con il prezzemolo, se non si ha il limone. Basterà metterne un po’ nella padella e questo attenuerà gli odori. Se invece si sta friggendo qualche dolce, si può mettere nell’olio, una fetta di mela così da non rovinare il sapore. Come con i limoni, anche le mele si devono usare biologiche per lo stesso motivo detto prima.

Invece, se si vuole eliminare l’odore di fritto dopo aver cucinato, si può mettere un contenitore con dell’aceto bianco o in alternativa del caffè, per tutta la notte. Questi due alimenti assorbiranno tutto l’odore e il giorno dopo non ci sarà più nessun odore di frittura in casa.