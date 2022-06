Questi infusi non solo depurano il fegato, ma diminuiscono il colesterolo

Questi infusi che fra poco ti elencherò sono davvero un toccasana perché depurano il fegato ed eliminano le tossine dall’organismo. Le tisane sono una soluzione perfetta per l’estate perché non solo aumentano l’apporto idrico ma sono anche dissetanti e cariche di proprietà benefiche importante. Ne esistono di diversi tipi e fra queste spiccano quelle che depurano il fegato, diminuendo di fatto anche il colesterolo.

Ripulendo le pareti del fegato eliminano anche quelle tossine che sono rimaste in deposito. E ce ne sono tante sulla lista come per esempio i nitriti e i nitrati presenti sui salumi e sugli insaccati. Queste sostanze rimangono per qualche tempo nel nostro metabolismo causando notevoli danni in termini di benessere.

Questi infusi sono davvero speciali

Il massimo per la disintossicazione e perfetta per il periodo estivo è il gel di aloe vera. Se abbiamo una pianta di aloe in casa possiamo tagliare una foglia così da estrarre il succo. La sostanza andrà poi miscelata con un po’ di acqua e limone. L’unica limitazione con la preparazione è che il gel va consumato subito altrimenti rischia l’ossidazione.

La menta è una pianta aromatica dal forte potere disintossicante oltre che possedere un gusto fresco e adatto per il clima estivo. Tutti gli infusi a base di menta non solo depurano il fegato ma diminuiscono anche il colesterolo perché scacciano via le tossine. Per massimizzare i benefici andrebbero usate le foglie fresche da triturare in un mixer e poi bere con il limone o qualsiasi altra sostanza.

Un’altra pianta aromatica dall’eccellente potere disintossicante è il rosmarino. Purtroppo il suo gusto è piuttosto forte e non si presta benissimo agli infusi. Però se facciamo prima bollire un rametto di rosmarino e poi smorziamo il sapore aggiungendo un succo di frutta fresca potremmo ottenere dei strabilianti risultati.

Per abbassare il colesterolo accorre in nostro aiuto anche la spirulina in polvere. L’integratore naturale ha un alto contenuto di antiossidanti, proteine e sostanze che favoriscono la depurazione del metabolismo. Lo stimola in modo da spingerlo a eliminare non solo le sostanze tossiche presenti nel nostro organismo ma anche i depositi adiposi che causano la “ciccia”.

Meglio gli infusi già preparati o fai da te?

Gli infusi che troviamo nel supermercato sono già suddivisi in categorie e pronti da essere usati. I prodotti sono efficaci ma mai quanto quelli realizzati con i prodotti freschi. Se però non riusciamo a reperire le materie prime allora possiamo affidarci a quelli industriali. Un’alternative tra i due modelli sono le erbe vendute singolarmente in erboristeria.

Chiedendo consiglio anche all’erborista possiamo realizzare degli infusi fai da te mirati e specifici per i nostri problemi. Possiamo accostare delle piante officinali ad altre che magari smorzano un gusto troppo forte o aspro così da bilanciare una ricetta originale e creata su misura. In questo modo potremmo trovare il giusto compromesso tra il prodotto fresco e quello industriale. Ne possiamo comperare in grandi quantità così da avere sempre una riserva pronta da utilizzare in qualunque occasione. Le erbe vengono generalmente vendute essiccate.