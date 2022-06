Sul pianeta la nostra specie rappresenta una delle forme di vita complesse più “recenti” in assoluto, in quanto l’homo sapiens ha fatto la sua comparsa pochi milioni di anni fa, una vera inezia se il contesto storico/temporale viene paragonato ad altri animali che nella maggior parte dei casi popolano la Terra da molto più tempo. Anche se ci consideriamo la specie dominante, condividiamo spazio e risorse anche con numerose altre specie, non tutte esattamente “benevole” e ospitali. Di fatto, per sopravvivere molte specie utilizzano varie strategie, come i parassiti che come evidenzia la nomenclatura stessa, necessitano di un’altra forma di vita per continuare a vivere. Se siamo portati nella maggior parte dei casi a sbarazzarci in maniera diretta con l’utilizzo di prodotti chimici di piccoli animali ed insetti “molesti”, esistono anche altre forme di antiparassitario che possono essere utilizzate con successo senza arrecare danni all’ambiente e ad altre forme di vita.

Ecco come avere un antiparassitario fatto in casa! Nessuno lo sapeva

Chi possiede un giardino o un qualsiasi spazio “verde” deve fare i conti con numerose specie che sono pronte ad “intaccare” la salute delle nostre piante, a partire dagli insetti fino a batteri e funghi di varia natura.

Una soluzione molto pratica ma molto efficace prevede, nell’ottica di eliminare e fungere da “deterrente” per i parassiti delle piante il bicarbonato di sodio “mixato” all’olio d’oliva. E’ sufficiente unire 5 grammi di bicarbonato a 3 cucchiaini di olio d’oliva, il tutto mescolato in una tazza d’acqua. Dopo aver miscelato il tutto, il composto potrà essere nebulizzato con uno spruzzino direttamente sulle piante e nei loro pressi.

Anche il semplice utilizzo dell’Olio di Neem e tutti i prodotti che ne sono costituiti rappresentanoo una validissima alternativa “green” agli antiparassitari tradizionali. L’Olio di neem viene prodotto attraverso la pressatura dei semi di un albero tropicale.