Almeno una volta tutti abbiamo provato una sensazione di disagio mista a offesa pura e semplice quando sono state criticate le nostre capacità, l’aspetto oppure semplicemente un contesto che in una maniera o nell’altra, ci appartiene. Come ogni forma di tratto o tendenza caratteriale, siamo portati a “difendere” i nostri valori ed i nostri principi anche se non sono “attaccati” per forza. E’ pur vero che al mondo esistono personalità decisamente più permalose di altre: dopo aver trattato il mondo femminile da questo punto di vista, è il momento di valutare gli uomini più permalosi secondo lo zodiaco.

Ecco gli uomini più permalosi secondo lo zodiaco. Ci sei anche tu?

Scorpione

Non lo da a vedere, ma Scorpione è un permaloso fatto e finito, anche se curiosamente non lo manifesta in modo particolare quando viene critcato direttamente, ma in particolar modo nel momento in cui sono messi in discussione altri fattori comunque legati a lui, ad esempio le ideologie, gli schieramenti, ma anche la famiglia. La reazione tipo è piuttosto piccata e caustica.

Leone

Leone si che fa capire che con lui non si scherza, sopratutto quando viene criticato o messo in discussione davanti a qualcuno. Essendo un egocentrico, probabilmente quello più egocentrico in assoluto, per Leone è una questione di “immagine”, oltre che di principio.

Cancro

Permaloso ma che non corrisponde alla tipica reazione aggressiva dei segni sopracitati: l’uomo Cancro non prova neanche a simulare un’indifferenza quando viene anche solo sfiorato da una critica, ed è per questo il permaloso più “onesto”.