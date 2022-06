La mortadella congelata fa male? la risposta fa impazzire il web

La mortadella congelata non è un prodotto che fa male alla nostra salute ma deve essere conservata in maniera ottimale. Come tutti gli altri salumi però può essere congelata nonostante possa sembrare inusuale. Eppure se capita l’occasione di acquistare un gran quantitativo di mortadella o se non riusciamo a consumarla nell’immediato possiamo congelarla.

Ovviamente la carne deve essere freschissima e dobbiamo fare attenzione che nel tragitto dal negozio a casa non si sia in parte riscaldata. Per fortuna lo vediamo subito perché quando la carne si scalda appare lucida come se stesse sudando. In quel caso è già troppo tardi e non bisogna rischiare di congelarla.

In estate è piuttosto probabile che questa situazione appena evidenziata si verifichi. Come possiamo fare, allora? Semplice, se sappiamo di voler congelare la mortadella o qualsiasi altro affettato, richiudiamola in un sacchetto salva freschezza o in una borsa frigo. In questo modo il tempo riservato all’esterno sarà breve e non subentreranno complicazioni.

La mortadella congelata fa male?

Alla domanda segue la naturale risposta: “La mortadella congelata fa male tanto quanto quella fresca”. Per fortuna sappiamo che la mortadella è un prodotto di qualità e quindi rimane tale anche in un alterato stato di conservazione. È vero però che rispetto agli altri salumi come per esempio lo speck o il salame si deteriora più in fretta e pertanto va consumata in tempi brevi.

La causa è da imputare all’alta presenza di grassi, quei pezzettini bianchi che colorano la fetta, sono loro infatti a essere i particolari più sensibili al fattore tempo. Per questo motivo non possiamo decidere di congelare la mortadella dopo alcuni giorni di stazionamento nel frigo perché oramai potrebbe già essere compromessa.

Quando la carne si deteriora può provocare il botulino, un’infezione che se contratta dall’uomo può risultare fatale. Capiamo bene che non si può assolutamente avere un atteggiamento superficiale a riguardo. Quindi la mortadella congelata può essere consumata a distanza di tempo, l’importante è conservarla nel modo giusto.

Una volta che togliamo la mortadella dal freezer non dobbiamo scongelarla a temperatura ambiente ma lasciarla delle ore in frigo. Questo si rende necessario per evitare gli shock termici, soprattutto in estate. Prima di consumarla controlliamo la consistenza e l’odore giusto per essere sicuri e poi possiamo metterla in tavola. Se la scongeliamo va consumata subito: non possiamo rimetterla in freezer né mantenerla in frigorifero oltre uno o due giorni.

I metodi di congelamento della mortadella

I tempi di conservazione non sono immensi. Va detto a onor di cronaca che il tempo massimo di riposo in congelatore non deve mai superare una o due settimane, dipende dal metodo di conservazione scelto. Il sottovuoto è il metodo più sicuro ed è adatto qualora avessimo un pezzo grande di mortadella. Le fettine devono essere messe ben stese dentro dei sacchetti per alimenti, separate l’una dall’altra.

Il sottovuoto resiste in freezer una settimana, le fettine singole possono arrivare a due settimane di conservazione. Meglio scrivere la data di congelamento così da non consumare il prodotto oltre la data di scadenza.