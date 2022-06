Il peperoncino viene coltivato molto spesso, dato che non ha bisogno di tanto spazio e di tante attenzioni. È necessario però che il terreno sia sempre umido e drenante ed è anche una pianta che ama il caldo e odia il freddo. Quindi se coltivata fuori, in balcone è consigliato spostarla in un luogo più caldo.



È una piantina molto facile da curare e soprattutto molto utile in cucina per chi ama il peperoncino nei piatti. Si può coltivare sia in balcone, sia sul davanzale di casa.

Per la semina, non c’è un mese ideale, dipende dal clima e della latitudine. Questa pianta ha una crescita molto lenta e ha bisogno di caldo, quindi idealmente si può cominciare la semina tra marzo e giugno. I semini si possono mettere in dei vasetti di yogurt vuoti e il terreno deve essere morbido e drenante.

Questa piantina ha bisogno di essere posizionata in un posto soleggiato, ci devono essere alte temperature che possono arrivare fino a 25 gradi. Se invece, la temperatura scendere sotto ai 15 gradi, la piantina deve essere messa a dimora, dentro casa, così da continuare a coltivarli tranquillamente.

Dopo la messa a dimora, il peperoncino deve essere annaffiato con molta regolarità. È meglio farlo al mattino presto o il pomeriggio tardi, quando non c’è il sole troppo forte. Questo deve essere fatto tutti i giorni.

Se hai il peperoncino in balcone, allontanerai questi animali dal balcone

Per chi vive in città, i piccioni sono davvero un grande problema, dato che sono molto fastidiosi e insistenti.

Esistono però dei rimedi naturali che non uccidono questo animale, ma lo allontanano solamente dai balconi o dal terrazzo. Uno di questo rimedi naturali è proprio la pianta di peperoncino, di cui abbiamo parlato prima.



Le spezie sono fondamentali per questi piccioni, dato che possono essere degli ottimi repellenti. Il peperoncino ha un effetto irritante per i piccioni e quindi li fa allontanare. Un metodo efficace per usarli è schiacciare dei peperoncini secchi, per poi spargere i semini sul balcone, magari con del nastro biadesivo, per non farli volare via.

È un metodo molto efficace e repellente e i semi devono essere cambiati ogni 2-4 giorni.