Solo gli stolti non cambiano idea recita un vecchio modo di dire, e rivela indubbiamente qualcosa di reale: essere flessibili ed adattabili alle diverse situazioni, pur senza diventare incoerenti ma al contrario riuscendo a mantenere alcuni capisaldi del nostro carattere, costituisce in moltissimi casi qualcosa di estremamente positivo. Del resto, anche in natura non per forza sopravvive la specie più intelligente o forte ma quella in grado di adattarsi meglio. Alcune personalità secondo lo zodiaco rappresentano al meglio questo tratto: ecco quali sono i segni zodiacali più versatili secondo lo zodiaco.

Ecco i 3 segni più versatili dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Vergine

Inflessibile, ma anche versatile all’occorrenza, il segno della Vergine è completamente padrone della propria indole e della propria personalità. Risulta essere “difficile da far cambiare idea” solo in apparenza, ad esempio quando ha un’impatto negativo in merito a qualcosa o qualcuno. In realtà ha una mentalità elastica.

Sagittario

Ha pochi e concreti capisaldi nella propria vita, per il resto Sagittario mette in discussione tutto e tutti, ma non è un incoerente anzi riesce paradossalmente ad essere molto coerente proprio perchè riesce a giudicare anche i propri errori e le proprie incongruenze.

Gemelli

Di diverso comportamento risulta essere Gemelli che è fin troppo flessibile e versatile, sopratutto in base all’umore di turno: si tratta di personalità che riescono ad adattarsi a tutti i contesti ma solo se realmente lo vogliono e sopratutto se in quel momento hanno avuto “buone sensazioni”. Sono troppo umorali per prendere una decisione e restare coerenti ad essa.