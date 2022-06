“Dare sempre ragione” anche se può rappresentare qualcosa di gradito, diventa molto presto deleterio in quanto non ci fa capire dove sbagliamo e dove possiamo imparare. Il detto si impara dai propri errori è sicuramente realistico e veritiero ed in tal senso le critiche, se costruttive e non distruttive, sono importantissime per la crescita umana e anche professionale. Però alcune personalità risultano essere assolutamente “allergiche” alle critiche, indifferentemente dalla provenienza e dall’intento delle stesse. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni che non sopportano le critiche?

I segni zodiacali che non sopportano le critiche, quali sono? Eccoli!

Cancro

Le critiche fanno sentire i nati sotto il segno del Cancro come “vittime” e non mancano mai di palesare questa sensazione che viene ribadita sia verbalmente ma anche e sopratutto negli atteggiamenti. Cancro preferisce imparare dai propri errori in maniera autonoma, senza che nessuno “ficchi il naso”.

Vergine

Detestano le critiche pur comprendendo assolutamente il loro valore e il significato. Nella maggior parte dei casi se la critica è giustificata, Vergine “mastica amaro” e non si espone, anzi preferisce cambiare discorso. Se le considera ingiutisficate semplicemente le ignora, oppure si lamenta, palesando un attacco nei suoi confronti.

Leone

Razionalmente apprezza le critiche costruttive ma emotivamente ne è molto infastidito, e quando ciò avviene si manifesta una delle criticità che portano i Leone ad essere considerabili veri e propri “infantili” sotto tutti i punti di vista. Conta quindi sopratutto il come si critica l’operato di un Leone e non perchè, che invece sembra meno importante.