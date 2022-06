Il genere umano è considerabile “naturalmente” portato alla socialità, per i fini più differenti: del resto cooperare e convivere in un contesto sociale differenziato rappresenta per molti la normalità accettata, per molti qualcosa di impossibile da evitare, ma alcune personalità non manifestano un’intenzionalità così spiccata nel manifestarsi sociali verso gli altri. Non necessariamente introversi, alcuni segni zodiacali sono famosi per non farsi problemi a stare lontano dagli altri, sia fisicamente che dal punto di vista comunicativo. Quali sono questi segni?

I segni zodiacali per niente sociali dello zodiaco. Dei veri “orsi”!

Pesci

Non è un “introverso” di natura ma spesso sembra esserlo perchè in molti contesti “affollati” non si trova assolutamente a proprio agio, anzi per dare il meglio dal punto di vista emotivo e sentimentale, necessita di un certo “spazio”. Anche quando è fidanzato/sposato non deve sentirsi “oppresso”, oppure tende a chiudersi ancora di più in se stesso.

Acquario

Molto sensibile ma anche discretamente selettivo, Acquario vive con felicità e semplicità la propria vita fatta di routine e di pochi, se non pochissimi amici e parenti fidati. Anche un semplice incontro viene valutato preventiamente dal nato sotto il segno in questione.

Cancro

Sono dei veri “casalinghi” e amano vivere in contesti che conoscono a menadito. Questo si evidenzia anche quando si affezionano a qualcuno, pur manifestando affetto e sentimenti veri, non amano il contatto continuo. Anche quando vivono esperienze importanti non sono soliti condividere ogni dettaglio con tutti, ma solo con una risicata schiera di persone. Non è assolutamente una persona “sociale”.