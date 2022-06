Le erbe aromatiche sono piante molto profumate, ricche di oli essenziali e sono anche utili per il nostro corpo. Ad esempio, alcune sono repellenti per alcuni insetti, mentre altre vengono usate in medicina per i fastidi o i dolori. Molte persone, preferiscono coltivarle direttamente sul proprio balcone, così da averle sempre fresche da utilizzare.

Le spezie sono quelle che vengono utilizzate secche, sia per decorare la casa, ma anche per insaporire i piatti.

Le erbe aromatiche possono essere usate anche per preparare tisane o infusi, ma anche per abbellire tavole o mobili.

Tutte le spezie più belle da coltivare in balcone: la lista

Come abbiamo già detto, si possono coltivare in balcone, così da averle sempre fresche quando servono. Tra le spezie più famose e che rappresenta la cultura italiana troviamo il basilico.

Il basilico è la pianta che più ricorda la pasta al pomodoro, la pizza, il pesto genovese ma anche le melanzane alla parmigiana. Il suo nome infatti significa “erba dalla fragranza così buona da essere degna di un re”, che proviene ovviamente dal greco.

Il basilico per crescere ha bisogno di circa 7 ore al sole al giorno, quindi è meglio metterlo in un luogo soleggiato. Bisogna annaffiarlo al mattino presto o la sera tardi, mai nelle ore centrali della giornata.

Sul fondo del vaso, deve essere messa dell’argilla espansa, così da drenare bene l’acqua è solo dopo si può aggiungere il terriccio. Come quasi tutte le piante, bisogna fare attenzione ai ristagni idrici, che potrebbero far marcire la pianta.

Un’altra spezia molto usata è il rosmarino, che ama il terreno secco e a cui si può aggiungere dell’argilla espansa. Il rosmarino si può usare sia per cucinare ma anche per profferti dalle zanzare. Bisogna ricordarsi di non metterlo vicino alla salvia.

Anche la salvia si può coltivare in balcone e la più diffusa è la salvia officinalis, cioè quella che cresce anche spontaneamente. Ama il sole e odia il ristagni dell’acqua. Sopporrà molto bene anche il freddo ma non le gelate. Può essere cucinata sia fresca che essiccata.

Menta

La menta è conosciuta soprattutto per i cocktail che si fanno con essa. Ma può essere utilizzata anche nei carciofi o con le olive. Ha bisogno di un vaso capiente e non ha bisogno di molta acqua se non quando fa davvero caldo. Fiorisce tra maggio e ottobre e ha bisogno di un terreno calcareo e di molto sole.