Cambio euro-sterlina quando è conveniente? Ecco la risposta

Il problema principale di chi va in vacanza in un altro Stato, è il cambio della moneta, dato che ogni Stato ha adottato la sua moneta, che può essere sicuramente uguale, ma anche diversa e può anche valere di meno o di più rispetto alla propria. Prima di procedere con il cambio, bisogna andare a considerare tutti i valori delle monete, sapere dove si può andare a cambiare e se conviene o no fare il cambio.



Nel nostro caso, le monete che ci interessano sono le sterline e l’euro. La sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito, è tra le monete più antiche in assoluto.

Mentre l’euro è la valuta adottata dalla maggior parte dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, infatti solo 19 su 27, hanno l’euro come moneta ufficiale. Andiamo quindi a vedere quanto vale e dove fare questo cambio.

Cambio euro-sterlina è conveniente? Ecco il parere dell’esperto

Innanzitutto vediamo dove è possibile fare questo cambio, che ovviamente può avvenire sia in Italia, sia nel Regno Unito. In Italia non conviene molto perché per prima cosa, non hanno a disposizione tutte le monete che servono e quindi si devono prenotare con molto anticipo. Il cambio può avvenire sia in Posta che in Banca. Ma in entrambi i casi bisogna pagare delle tasse e delle commissioni molto alte, che porterebbero a perdere molti soldi.

Nel Regno Unito, invece il cambio, può essere effettuato negli aeroporti, in stazione o nei negozi di souvenir che si trovano in città. Nel primo e nel secondo caso, non conviene molto dato che se ne approfittano perché non si può fare molto senza sterline. Conviene di più invece, nei negozi di souvenir che si trovano per la città. Hanno si una commissione sopra, ma comunque è fissa è molto più bassa rispetto ad altre parti.

Andiamo ora a vedere quanto vale il cambio e se conviene. Questo valore, anche se di poco varia anche tutti i giorni. Oggi 1 euro vale 0,86 sterline, questo vuol dire che è sfavorevole verso l’euro, dato che con 1 euro non si arriva neanche ad una sterlina. Mentre con 1 sterlina avremo 1.16 euro.