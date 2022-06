Capi perfettamente puliti? metti queste 2 cose in lavatrice, “incredibile”

Per avere dei capi perfettamente puliti ti basterà utilizzare solo due semplici ingredienti segreti per ottenere dei risultati strabilianti. Non voglio farti aspettare oltre per cui già ti elenco i due prodotti. Si tratta di acqua ossigenata e bicarbonato di sodio. Si inizia facendo una soluzione di acqua ossigenata e bicarbonato di sodio, in parti uguali. Si applica questa miscela sulla parte da pulire e si lascia agire per qualche minuto. Si risciacqua bene e il capo è pulito.

Ovviamente stiamo parlando dei capi bianchi e non quelli colorati o trattati. In quel caso l’uso dell’acqua ossigenata potrebbe rovinare i capi soprattutto se sono realizzati con fibre delicate. Ecco che allora per i capi delicati possiamo usare un ingrediente segreto in più. Per i capi trattati e colorati si consiglia di aggiungere un cucchiaino di sapone neutro per ogni litro d’acqua. Si applica questa miscela sulla parte da pulire e si lascia agire per qualche minuto. Si risciacqua bene e il capo è pulito.

Questa soluzione è efficace contro tutte le macchie soprattutto quelle fastidiose di sudore. Ma funziona egregiamente anche con le macchie di caffè, vino e frutta. Per quanto riguarda, invece, i tessuti questa soluzione è ottima per tutti i capi perfettamente puliti in cotone e anche quelli di lana. Le fibre sintetiche sono da valutare caso per caso perché l’identificazione della composizione è piuttosto difficile.

Come ottenere dei capi perfettamente puliti in poco tempo: per i delicati

Avete mai provato a pulire un capo delicato con due soli ingredienti? Ecco alcuni trucchi che potrebbero esservi utili. Il primo è quello di utilizzare una soluzione di acqua e aceto. Si applica sulla parte da pulire, si lascia agire per qualche minuto e si risciacqua: il capo è pulito.

Il secondo trucco riguarda la macchia di caffè. Per toglierla, basta mettere il capo in ammollo in acqua fredda con del bicarbonato di sodio. La macchia scomparirà entro un’ora o due. Infine, il terzo trucco: la lana. Per rimuovere le macchie dalla lana, basta utilizzare del sapone neutro diluito in acqua calda. Applicate questa miscela sulla parte interessata, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate bene.

Due prodotti in lavatrice che fanno miracoli

La smacchiatura preliminare è una fase piuttosto importante perché la lavatrice da sola non può togliere tutto lo sporco. Gli stessi prodotti che abbiamo usato per smacchiare li possiamo utilizzare in lavatrice. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio e dell’aceto. Il bicarbonato di sodio funge da disinfettante naturale nonché da sbiancante. L’aceto aiuta ad ammorbidire l’acqua casalinga che di solito contiene un’alta percentuale di calcare.

Un minore apporto di calcare si traduce come benessere per la lavatrice, la quale durerà più a lungo e richiamerà meno l’intervento del tecnico. Inoltre, i capi appariranno più morbidi perché l’aceto funge da ammorbidente naturale. Il suo contenuto acido è capace di pulire a fondo le fibre del tessuto lasciandole morbide al tatto e lucenti. Per questo una volta che toglierai i tuoi vestiti dalla lavatrice i capi saranno perfettamente puliti e super morbidissimi.