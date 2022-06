Con il termine “Lumache” si fa generale riferimento alla chiocciola, ossia la forma più comune della famiglia di questi molluschi gasteropodi terrestri polmonati che sono dotati del caratteristico guscio, che fa loro da “casa”, sopratutto durante i mesi più rigidi. Nonostante l’aspetto flemattico di questi animali, possono compromettere i raccolti se non gestiti a dovere e sono abbastanza sorprendentemente la causa di migliaia di decessi tra esseri umani ogni anno. Le lumache sono generalmente suddivise in due categorie, quelle con il guscio, le già citate chiocciole, e quelle senza guscio, che sono probabilmente le più diffuse nelle nostre abitazioni, sopratutto nei mesi estivi. Queste ultime fanno parte della famiglia delle Arionidi e sono chiamate generalmente limacce, e presentano dimensioni più grandi della maggior parte delle chiocciole comuni.

Dove si nascondono le lumache in casa? Ecco la verità su cosa fanno

Entrambe le tipologie si muovono utilizzando le contrazioni del proprio corpo, anche grazie all’utilizzo di una sostanza viscosa chiamata bava, che permette un movimento più agevole di questi animali. Si nutrono sopratutto di vegetali e un esemplare adulto può deporre oltre 100 uova ogni volta. Prediligono gli ambienti umidi e mediamente caldi, sopratutto poco illuminati. Entrambe le specie sono considerabili ermafrodite quindi possiedono entrambi gli organi riproduttivi, sia quelli maschili che quelli femminili. Hanno la capacità di consumare i propri pasti con grande rapidità, ecco perchè la nomea che le evidenzia come flemmatiche risulta essere relativa. Sopratutto nelle zone di campagna, tendono a nascondersi in prossimità delle fonti di cibo, sopratutto nei mesi estivi che sono quelli tradizionalmente più legati al tenere finestre e balconi aperti. Sono attratte in particolar modo dai lieviti, quindi qualsiasi alimento o bevanda correlata risulta esseree particolrmente gradita a questi animali.

Al contrario le sostanze come la segatura costituiscono un vero e proprio nemico naturale di queste bestiole, così come il sale.