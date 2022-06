L’imbarazzo può essere passivo o attivo, ossia causato da azioni che magari non sono causate dal nostro intervento (ad esempio quando assistiamo ad una particolare scena) oppure attivo, che al contrario ci porta a provare questa sensazione di impaccio e difficoltà emotiva, ad esempio dopo una gaffe oppure dopo aver fatto una brutta figura. Si tratta di qualcosa che è difficile da controllare completamente ma che evidenzia la nostra spontaneità, come una forma di evidenza emotiva. Alcune persone però sembrano essere quasi “non dotati” di questo tratto e quindi di provare imbarazzo. Quali sono, secondo lo zodiaco i segni che non si imbarazzano mai?

Ecco i segni zodiacali che non si imbarazzano (quasi) mai. Quali sono?

Gemelli

Si imbarazza poco, e quando lo fa, solitamente non lo evidenzia emotivamente, ma non perchè provi a nasconderlo. Questo appare inusuale perchè al contrario Gemelli è un segno che tradisce quasi sempre i propri sentimenti ma l’imbarazzo è raro da percepire dalle sue azioni e dal suo parlare.

Bilancia

Posato, calmo e tranquillo, anche quando si lascia andare a manifestazioni emotive, come ad esempio una risata, non esplode in un “fragore”, ma non allo stesso tempo sembra essere inscalfibile emotivamente parlando. Anche quando si trova a parlare di argomenti imbarazzanti, per Bilancia è come se si parlasse del tempo atmosferico.

Sagittario

E’ il “sanguigno” dello zodiaco, colui che è molto spontaneo ma non per questo un maleducato. Con Sagittario bisogna aspettarsi battute caustiche, humor di qualsiasi tipo e sopratutto la completa “apertura” a discutere di qualsiasi tematica ed argomento.