Anche il più piccolo e umile angolo di verde costituisce una sorta di habitat che ospita tantissime forme di vita, a partire dai microrganismi fino agli animali veri e propri. Chiunque si diletti anche solo in maniera superficiale alla cura del proprio giardino, balcone o terrazzo condito da qualche forma di pianta sarà a conoscenza di una delle forme di vita più diffuse, ma che spesso causa problemi di “salute” al nostro verde, come i pidocchi delle piante.

I pidocchi delle piante: ecco tutta la verità che nessuno conosce

La terminologia spiega molto chiaramente la natura degli afidi (il loro “vero” nome), una forma di insetti di piccole dimensioni che solitamente sono presenti in quantità più o meno percepibili sulle foglie. Solitamente hanno una forma ovoidale, e non sono grandi più di 3 millimetri, e possono essere di vario colore a seconda del “sotto genere” della propria famiglia di appartenenza. Non sono pericolosi per l’uomo ma per le piante il rischio è presente, in quanto si tratta di una forma di parassita molto comune e conosciuta.

Gli afidi infatti si nutrono del nettare delle piante, quindi per “mangiare” si attaccano alle foglie, sviluppando una sostanza zuccherina che oltre ad attirare altre forme di insetti, può essere la causa di attacchi fungini, virus e tipologie batteriche che possono mettere anche a serio rischio l’incolumità delle nostre piante.

Cosa fare? In commercio esistono varie forme di insetticida specificamente concepiti per questi animali, che non sopportano gli “aromi forti” come può essere quello del sapone di marsiglia. Un metodo molto efficace e conosciuto consiste nello spruzzare attraverso un vaporizzatore acqua con un po’ di questo sapone direttamente sulle foglie così da allontanare questi fastidiosi insetti dal nostro verde.

Possono essere utilizzati anche dei macerati a base naturale realizzati con ortica, peperoncino, oppure in caso di infestazioni particolarmente aggressive, si fa uso di prodotti a base naturale basati sul piretro.