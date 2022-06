Anche una persona di successo, che può sentirsi assolutamente realizzata almeno una volta della vita ha dovuto affrontare una delusione o qualcosa che ha compromesso i propri obiettivi. Se le sconfitte spesso hanno un potere “educativo” ancora maggiore rispetto alle vittorie, esistono tuttavia numerose personalità che semplicemente non accettano un insuccesso come risultato, neanche se hanno dato il massimo. Secondo lo zodiaco questi individui sono associati a segni zodiacali specifici, che odiano perdere, sempre e comunque. Quali sono?

Questi 3 segni zodiacali odiano perdere. Sai quali sono?

Leone

E’ un profilo emotivo e fortemente accentrativo. Anche se cura molto il proprio aspetto e l’impressione che da inevitabilmente agli altri, è abbastanza percepibile la delusione che palesa quando qualcosa va male. Non è il maestro dell’autocritica, anzi tende ad incolpare tutto e tutti quando non riesce nei propri intenti. Va detto che almeno non è un “rancoroso”, nella maggior parte dei casi.

Capricorno

Tende a sopravvalutare le proprie capacità ed è per questo motivo principale che detesta perdere e non sembra accettarlo “per principio”. Capricorno farebbe di tutto pur di non ammettere una propria mancanza o magari il fatto che non si è impegnato a sufficienza. Tende meno ad incolpare gli altri ma continua a non farsene una ragione.

Vergine

Inevitabilmente finisce in lista anche perchè, molto banalmente, incolpa sempre gli altri e si sottrae anche alle proprie responsabilità quando le cose vanno male. Da parte sua è assolutamente convinto di aver agito nel migliore nei modi quando sa benissimo che non è così.