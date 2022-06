Sono davvero molte le piante che risultano ancora molto popolari sia nell’utilizzo gastronomico che in quello officinale/medico: fino a non troppi secoli infatti la medicina faceva un larghissimo uso di diverse forme di vegetali per sviluppare impacchi, unguenti ma anche sciroppi di vario tipo. L’alloro (Laurus nobilis) è senz’altro conosciuto per l’aroma delle proprie foglie che rendono i fusti di questa pianta immediatamente riconoscibili e ancora oggi estremamente utili per insaporire varie tipologie di carni durante la cottura. Ma l’alloro ha anche un “potere simbolico” non indifferente, in quanto fin dall’antichità considerato simbolo di vittoria, tradizione che ancora oggi è ancora vivissima: si è soliti porre sul capo di uno studente che ha conseguito la laurea proprio una corona costituita proprio da un ramo di questa pianta, a testiminarne il successo ed il riconoscimento. Ma gli usi dell’alloro sono moltissimi, anche in lavatrice può essere un validissimo alleato.

Metti l’alloro in lavatrice per lavare i vestiti, rimarrai sorpreso, ecco perchè

E’ una pianta molto “rustica” che cresce in quasi ogni condizione climatica e di terreno, sopratutto nell’area mediterranea. Le potenzialità dell’alloro sono utili anche nell’ambio del lavaggio dei capi, nello specifico quando si intende ravvivare o riportare un po’ di colore ai capi che a causa dei lavaggi troppo frequenti o “sbagliati” possono avere un effetto “scolorente”.

Si tratta di un’azione da effettuare prima di un lavaggio a mano o in lavatrice, e può essere effettuata semplicemente con una decina di foglie di alloro, 3-4 cucchiai di bicarbonato e una pentola piena di acqua. Questa, con i due ingredienti di cui sopra, dovrà essere portata ad ebollizione e poi lasciata sul fuoco almeno altri 15 minuti così da far sciogliere completamente il bicarbonato. L’alloro avrà nel frattempo sprigionato il proprio “potere”, dopodichè sarà sufficiente lasciare in “ammollo” gli abiti scoloriti per 24 ore.

Successivamente potremo procedere al tradizionale lavaggio: i colori risulteranno incredibilmente più vividi e accesi rispetto a prima.