In estate, si cerca di stare di più all’aria aperta e quindi nel proprio giardino, così da non avere troppo caldo. In giardino vengono coltivare molte piante aromatiche, che possono essere usate in cucina, ma sono coltivate anche per il profumo o semplicemente per decorazione. Quando pensiamo alle erbe aromatiche la prima che ci viene in mente è il basilico, proprio il re dell’estate. non venirci in mente il basilico, considerato il te dell’estate.

Può essere usato in cucina per le insalate, per i sughi o per dare il profumo a qualche secondo. Andiamo a vedere come coltivarlo nel modo giusto.

Basilico in casa? ecco i segreti che devi conoscere per curarlo bene

Quando decidiamo di coltivare questa pianta, dobbiamo innanzitutto comprare la terra adatta così da far credere bene i semi. Si può usare la terra universale e si può usare un vaso di terracotta o di plastica, che non deve essere troppo piccolo, visto che questa pianta può crescere anche fino ad arrivare a mezzo metro di altezza. Andiamo a mettere i semi nel caso per poi annaffiarla e metterla in un luogo soleggiato, ma non a stretto contatto con i raggi diretti del sole.

Il momento migliore per piantare il basilico è in primavera, da inizio febbraio-marzo a fine maggio-inizi di giugno. In estate invece, si può anche comprare direttamente la piantina e metterla nel caso.

Per crescere bene il basilico deve essere esposto nel modo giusto al sole, ma ovviamente non direttamente. Può anche durare per qualche anno.

Una volta piantati i semi, questi incominceranno a germogliare dalla settimana successiva e si vedranno le prime foglie. Questa pianta va innaffiata con regolarità è meglio farlo di mattina presto. Durante i periodi estivi è meglio farlo più di una volta al giorno, soprattutto se fa molto caldo. Dopo un mese, le prime foglie potranno essere già raccolte e usate come si vuole.

Invece, per quanto riguarda la piantina comprata, si possono utilizzare già le foglie che ci sono. Per metterla in vaso basterà separare le radici ed usare un vaso più grande. Bisogna coltivarla allo stesso modo dei semini, cioè posizione soleggiata ma non direttamente al sole e anche le irrigazioni devono essere costanti.