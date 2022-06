I pappagalli sanno ripetere quello che dici solo facendo in questo modo

Chi non ha mai sentito parlare un pappagallo? Si tratta di uno degli scherzi della natura più divertenti in assoluto. Un uccello capace di riprodurre un verso riservato solo agli esseri umani è in grado senz’altro di destare curiosità e di far sorridere. Negli ultimi tempi il pappagallo è diventato l’animale domestico per eccellenza! Ma scopriamo di più.

Come fa un pappagallo a parlare?

Partiamo subito da un presupposto: un pappagallo non è stato concepito con l’obiettivo di conversare con gli esseri umani. Piuttosto, una creatura simile è capace di sentire e riconoscere vari tipi di suoni e di riprodurli in maniera automatica e passiva. Tutto questo è possibile grazie al suo apparato respiratorio che presenta diverse analogie rispetto a quello umano. La sua gola presenta al suo interno una trachea che serve all’uccello per emettere suoni. La relativa curva può essere modificata per calibrare a dovere la durata o la veemenza del suono. Al pappagallo basta muovere il collo per modificare il proprio rumore.

Come addestrarlo a parlare

Per iniziare, il miglior modo per insegnare al tuo pappagallo a parlare è iniziare con poche parole e corte, come per esempio “ciao”, “bacio”, “cucù” o il suo nome. Cerca inoltre di pronunciare le parole con entusiasmo o con un tono felice, così da suscitare maggiormente l’interesse del pappagallo. Osserva il pappagallo mentre ripeti le parole che hai scelto e presta attenzione a quali parole reagisce con più attenzione, una volta individuata quella che funziona meglio concentrati su quella e ripetila spesso, poiché i pappagalli imparano ad imitare proprio tramite la ripetizione. Insegna al tuo pappagallo come faresti con un bambino: ripeti la parole e fagli dei complimenti quando le ripete nel modo giusto, il pappagallo percepirà di averti compiaciuto e vorrà farlo di nuovo. Anche la costanza è un fattore importante, non avere fretta e abbi pazienza, tanta pazienza.

Piccoli aiuti

Potreste avvalervi di alcuni trucchetti per riuscire prima nel vostro intento! Prova a fare delle sessioni con lui: dedica alcuni minuti ogni giorno per parlare con il tuo pappagallo. Puoi svolgere delle sessioni di 10-15 minuti in modo che nessuno dei due si annoi. Inizia con parole singole, ripetendole ciclicamente. All’inizio non risponderà, devi avere pazienza. Parlagli spesso e molto: ogni volta che sei in casa cerca di riferirti a lui ogni volta che è possibile. Cantagli delle canzoni o raccontagli dei fatti, con il passare del tempo vedrai che ti ripeterà alcune parole che ha metabolizzato meglio. Approfitta dei momenti in cui è maggiormente chiacchierino per provare a insegnargli piccole frasi.