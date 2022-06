La sterlina rappresenta uno degli standard monetari più antichi è assolutamente importanti del contesto occidentale, per motivi legati all’età, in quanto quella che noi chiamiamo sterlina (pound in inglese) rappresenta una delle valute più antiche in assolutoo, oltre alla diffusione anche culturale, a causa sopratutto dell’importantissima influenza britannica. La Corona infatti ha sostanzialmente avuto possedimenti in tutto il globo. Anche la tradizione di porre la raffigurazione del regnante di turno è stata portata in maniera standardizzata proprio a partire dalla sterlina d’oro, che ha iniziato ad essere concepita verso la fine del 15° secolo, sotto il regno di Enrico VII.

Valute “regali”

Queste prime monete furono ribattezzate Sovrane per la caratteristica mantenuta intatta fino ad oggi di raffigurare proprio il sovrano di turno. Ad oggi sarebbero considerate monete “piccole” ma dall’alto contenuto di metallo puro, in quanto la purezza iniziale si attestava su 23 carati (circa 96 % di oro puro), che fu ridotta a partire dal successivo regno a 22 carati, che oggi rappresenta lo standard diffuso per le monete d’oro. Le sovrane “antiche” sono state coniate fino all’inizio del 17° secolo, per poi venire sostituite da altre emissioni. Nel 1817 la Corona decise di riproporre una nuova “foggia” di queste monete, con la celebre raffigurazione di San Giorgio che uccide il drago.

Trova la sterlina con la regina Vittoria e sei ricco: FOTO

Il lunghissimo regno della Regina Vittoria ha portato il volto della sovrana ad essere ritratto su varie emissioni, che a differenza della quasi totalità recano lo stemma reale al posto di San Giorogio. Le più ricercate, caratterizzate dal volto “giovane” della Regina Vittoria (dal 1838 al 1887), che possono valere fino a 1000 euro, eccezion fatta per la rarissima emissione del 1841 che può valere anche oltre 10 mila euro, essendo stata coniata in pochi esemplari (meno di 125 mila unità), e rappresentando quindi una vera rarità da ogni punto di vista.