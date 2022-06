Il senso dell’umorismo non rappresenta uno standard unificato anche se esistono indubbiamente cose e persone che sembrano in grado di farci ridere o comunque mantenere un buonumore diffuso, come detto non esiste una sorta di “denominatore comune” e non tutte le persone sono in grado o sono intenzionate di trovare e godere del lato positivo delle cose, per le più svariate motivazioni. Se esistono infatti svariate categorie di umorismo, ecco i segni zodiacali che sono quasi totalmente assenti di questo tratto oppure sono soliti non palesarlo.

Ecco i 3 segni zodiacali con meno senso dell’umorismo: conosci la lista?

Capricorno

Hanno un senso dell’umorismo anche piuttosto raffinato ma che raramente viene palesato in maniera evidente. Questo perchè si tratta di una personalità estremamente diversificata ma che non pone grande priorità nel trovare il lato divertente delle cose. E’ uno schematico puro, questo viene evidenziato in questo caso.

Sagittario

Sono abbstanza difficili da inquadrare e da “addomesticare”, ecco perchè appaiono fuori luogo quando cercano di essere divertenti. Fanno gaffe quando vogliono fare i simpatici e di contro se sono loro il soggetto di scherno, se la prendono e non poco, tenendo anche il broncio a lungo.

Vergine

Hanno una forte tendenza a considerare il “proprio” come il senso dell’umorismo “normale” o “comune”, solitamente non fanno battute a meno che non hanno qualche intenzione a dare un “impatto pesante” sugli altri anche se molto spesso sono fraitesi e considerabili fuori luogo. Pur essendo ironici e sarcastici, l’humor rappresenta qualcosa di abbastanza estraneo al segno della Vergine “tipo”.