In inverno, le lumache per proteggersi dal freddo, hanno un guscio protettivo per le basse temperature, che poi si rompe quando le temperature si alzano e devono cercare cibo. Proprio in questi periodi, questi animali entrano nelle nostre case.

Queste lumache appartengono appartengono alla famiglia degli Arionidi, cioè sono dei molluschi gasteropodi terrestri privi di conchiglia. Vengono chiamate anche limacce. Sono lunghe dai 3 ai 7 cm e possono essere di colori diversi, ad esempio tosse, nere o bianche. Mangiano foglie e frutte e generalmente le troviamo nelle nostre case in autunno e primavera.

Perchè le lumache entrano in casa? Finalmente si scopre il motivo!

Le lumache possono anche non farsi vedere, ma si può notare la loro presenza dalle scie trasparenti e gelatinose che troviamo sui mobili, sul lavandino, sui fornelli o sul pavimento. Non si notano facilmente e volte possiamo anche confonderle con altro sporco e pulirle senza farci caso. Sul tessuto queste scie rimangono di più, quindi sarà più facile vederle. Quindi, ricapitolando, anche se non avete mai visto in casa queste lumache, ma notate comunque delle scie strane, significa che ci sono. Non è facile vederle perché queste escono soprattutto di notte, invece che di giorno, ovviamente quando non ci sono luci o rumori. Quindi per sfamarle, bisogna stare attenti di notte. In ogni caso, esistono dei metodi per mandarle via.

Una bevanda che piace molto anche a noi e che loro amano è la birra, infatti sono attratte dall’odore del lievito. Per catturarle, basterà mettere un po’ di birra in qualche contenitore e posizionarli poi in giro per la casa. Quando andranno a bere questa birra, non riusciranno più ad uscire e quindi saranno in trappola. In questo modo, possiamo prendere le lumache e portare fuori, lontano da casa nostra.



Una sostanza invece, odiata da queste gasteropodi è la segatura. Basterà quindi metterne un po’ sui bordi delle porte o sulle finestre, così da allontanarle. Stanno lontane da questa polvere perché si attaccherebbe anche al loro corpo.

Possiamo fare anche una miscela di miele e lievito, che farà allontanare questi animali. Inoltre, il miele, le bloccherà e non potranno uscire.