Bucato: sai cosa succede se aggiungi il sale grosso in lavatrice? “incredibile”

Quando hai finito con la saliera, non buttare il vecchio sale nella spazzatura. Il sale grosso è ottimo per pulire la lavatrice. Aggiungi una tazza di sale all’erogatore del detersivo della lavatrice ed esegui un ciclo di lavaggio a caldo. Il sale aiuterà a pulire la macchina e rimuovere eventuali residui di sporco o sapone accumulati. Succede più spesso di quanto possiamo immaginare: sporco e rimasugli di sapone si infiltrano nelle pareti della lavatrice e possono rimanere in deposito per anni.

Ma non si fermano qui gli utilizzi del sale grosso. Sebbene in questo articolo andremo a sviscerare le proprietà del sale in combinazione con la lavatrice è bene sapere anche qualche altro utilizzo che ne possiamo fare. Il sale è un minerale composto da sodio e cloro e ha quindi molte proprietà di pulizia e disinfezione. Infatti, se ci facciamo un piccolo taglio o un’escoriazione siamo ben consci del dolore che proviamo se entriamo in contatto con il sale, per esempio quando succede al mare.

La sostanza organica può essere usata anche come deodorante naturale e può essere utilizzato quindi come detersivo naturale per pulire e disinfettare le superfici. È efficace anche nella rimozione di grasso, sporco e aloni. Il sale può essere utilizzato per pulire tappeti e moquette in maniera efficace così da eliminare anche lo sporco infiltrato nelle fibre del tessuto. Può essere utilizzato anche per pulire e disinfettare i servizi igienici. Dovremo avere però l’accortezza di non graffiare con troppa insistenza al fine di non graffiare le superfici più delicate.

Cosa succede se aggiungi sale grosso in lavatrice?

La nostra lavatrice per durare a lungo e non richiedere l’intervento del tecnico deve essere sempre pulita e mantenuta a regime. Solo in questo modo possiamo assicurarci un bucato splendente e sempre profumato di pulito. Il calcare inficia queste aspettative andando a occludere i tubi e i filtri della lavatrice e rovinando i tessuti dei nostri capelli.

Una soluzione al problema c’è e si chiama sale grosso. Aggiunto al cestello in fase di lavaggio è capace di rendere più morbido il bucato grazie all’effetto del sodio che distende le fibre dei tessuti. In pratica, funziona come un vero e proprio ammorbidente naturale e organico. Nello specifico agisce proprio contro quelle fibre che tendono a indurirsi nel tempo per colpa dei lavaggi come gli asciugamani in spugna o i jeans.

Allo stesso modo interviene con i capi bianchi andando a eliminare quella patina gialla che può crearsi quando non li laviamo da troppo tempo perché non li indossiamo. Hai presente quella camicia bianca super elegante che usi solo in occasioni speciali? Lasciandola nell’armadio diventa gialla. Ma se la butti in lavatrice con il sale grosso toglierà definitivamente quella patina restituendoti un capo come appena acquistato.

Infine, il sale grosso previene gli odori da muffe perché disinfetta la lavatrice, elimina il calcare e ne evita la successiva formazione, mantiene lucide le superfici interne e garantisce la disinfezione. Se aggiungiamo un bicchiere di aceto a ogni lavaggio possiamo gettare il numero di telefono del tecnico perché la lavatrice non avrà più bisogno del suo intervento.