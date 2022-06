I gatti provano affetto per il padrone? ecco cosa rivela lo studio

Ma i gatti provano davvero qualcosa per il loro padrone? Come facciamo a capire che ci tengono a noi? Secondo molti (o meglio, chi non ne ha mai conosciuto uno da vicino) i gatti non sarebbero in grado di affezionarsi alle persone. Sarebbero animali solitari e indipendenti che non hanno bisogno degli umani, né tanto meno di provare qualcosa per loro. Ma realtà sarebbe ben diversa.

Il parere della scienza

Ebbene le cose stanno in maniera diversa! I gatti amano il loro padrone e a confermarlo è uno studio della Oregon State University, che rivela come anche i felini domestici sviluppino un attaccamento al proprio umano del cuore. I ricercatori hanno selezionato un campione di gatti e relativi padroncini, per l’esattezza 38 esemplari adulti e 79 cuccioli. Li hanno messi nella condizione di restare per un breve lasso di tempo da soli in un posto a loro sconosciuto lontani dal proprio padrone. Nel 65% dei casi i gatti hanno cambiato completamente atteggiamento non appena il padroncino è rientrato nella stanza, dimostrando il loro attaccamento nei suoi confronti.

Il gatto ti sceglie

Da una parte è vero che i gatti non hanno padroni, perché sono animali autosufficienti che per loro natura non dipendono da nessun altro. Ma dall’altra dire che non siano animali sociali è del tutto sbagliato. Creano un profondo legame con la persona che si prende cura di loro, che gli dà la pappa, gioca con loro e gli fa le coccole. I gatti amano il loro padrone, o meglio l’umano che scelgono come proprio punto di riferimento. In lui vedono la persona con cui stanno bene, quella che li fa sentire al sicuro e a proprio agio. Il tuo felino vuole bene alla persona che gli dona una piacevole compagnia, quella che crea un ambiente confortevole e sicuro per lui.

Come interpretare i suoi gesti

I felini infatti non esprimono il loro affetto come lo fanno gli esseri umani, e ciascuno inoltre ha il proprio carattere e la propria maniera di estrinsecare l’amore per voi. Visto che fornite cibo e riparo al vostro gatto, anche solo per quello, siete le persone fondamentali della sua vita e vi dimostra il suo affetto in diversi modi. Uno dei più evidenti è il contatto fisico: di per sé i gatti non sono animali coccoloni, diversamente dai cani, ma se il vostro micio si verrà a strusciare fra le tue gambe o vi seguirà in giro per casa, è un chiaro segnale di affetto. Non pensare di poterti sbarazzare di lui durante la notte, una volta che si legherà a voi, rimarrà insieme a te anche nel letto.