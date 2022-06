L’acqua salata del mare fa bene alla pelle? Ecco la verità che nessuno sa

L’acqua salata del mare pare faccia avvizzire la pelle e la rendi secca e poco nutrita. Ma ha davvero questi effetti debilitanti? L’acqua salata è nota da tempo per le sue proprietà terapeutiche ed è spesso utilizzata come rimedio naturale per una varietà di condizioni della pelle. L’acqua salata del mare è particolarmente utile per la pelle in quanto è ricca di minerali come magnesio, potassio e zinco che sono essenziali per la salute della pelle.

Inoltre, l’acqua salata aiuta a detergere e disintossicare la pelle e può anche ridurre la comparsa di rughe e cicatrici. Ha necessità di essere nutrita per colpa dell’azione combinata di sale, vento e sole ma a livello sottocutaneo è un vero toccasana. Quindi, se stai cercando un modo naturale per migliorare la salute e l’aspetto della tua pelle, un viaggio in spiaggia potrebbe essere proprio quello di cui hai bisogno!

L’acqua salata del mare fa bene alla pelle?

Il sale è stato usato come rimedio naturale per secoli, infatti, il sale marino è noto per avere molti benefici a livello della salute non solo per la pelle ma anche per l’intero metabolismo. È una grande fonte di minerali, tra cui magnesio, potassio e zinco. Il sale marino contiene anche altri nutrienti benefici come iodio e zolfo. Alcuni dei vantaggi del sale marino includono:

regola i livelli di zucchero nel sangue;

migliora la circolazione;

riduce l’infiammazione;

accresce la qualità del sonno;

disintossica il corpo;

contribuisce a migliorare l’aspetto della pelle.

Possiamo affermare in totale sicurezza che il sale marino è un ottimo modo per migliorare la salute e il benessere generale. E quale modo è più efficace per approfittare dei benefici del sale marino se non durante le vacanze estive? Quando siamo in spiaggia possiamo sfruttare le qualità del sale marino solamente passeggiando sulla battigia in quanto inaliamo le sue molteplici proprietà.

Se a tali proprietà associamo anche un bagno avremo goduto appieno dei suoi benefici. Quindi, anche se non amiamo l’acqua o abbiamo paura di nuotare, nulla ci vieta di sederci in riva al mare per almeno 10/15 minuti così da assorbire tutte le proprietà. L’importante è che ci mettiamo una protezione solare molto forte. L’acqua, infatti, funge da specchio ai raggi UVA e UVB e può causare un’insolazione o delle irritazioni.

Nutrire la pelle dopo la spiaggia

Dopo il bagno in mare, è importante nutrire la pelle con una crema idratante. Il sale e i minerali nell’acqua possono seccare la cute, quindi è importante reidratare la pelle il prima possibile. Un buon idratante aiuterà a bloccare l’umidità e mantenere la pelle sana e idratata. Bisognerà altresì fare attenzione che la crema contenga sostanze naturali e non chimiche.

Solo i componenti naturali, infatti, garantiscono idratazione alla pelle. Le sostanze chimiche donano un effetto vellutato che però non nutre in profondità la cute. Perciò, la pelle non si rigenera e va a formare le rughe e le imperfezioni. Sono efficaci in tal senso, in estate, gli oli di origine 100% naturale con sostanze elasticizzanti come l’olio di mandorle e l’olio di canapa.