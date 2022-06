Ragni e fortuna: la leggenda spiega perché portano fortuna e ricchezza

Perché l’espressione “ragno guadagno”? Ci siamo mai chiesti cosa significhi? La maggior parte delle persone rimane terrorizzata alla vista di un ragno, che sia piccolo o grande, ma proviamo a capire il perché i ragni siano così importanti.

La leggenda dice che..

Le origini di questo detto riportano indietro alla nascita di Cristo. Furono, infatti, i ragni ad adornare la grotta di Betlemme, durante la notte di Natale, per riparare la famiglia dal freddo e, sempre un ragno aiutò, di fatto, Gesù, Giuseppe e Maria a scappare dalla persecuzione di Erode: creando una grande tela protettiva all’entrata della grotta nella quale si erano nascosti, trovando rifugio. San Giuseppe, per ringraziare il ragno, lo benedì, poichè la presenza del ragno sarebbe stata, esclusivamente, simbolo di ricchezza e di felicità.

Dall’antichità ad oggi

Nel tempo, si è creata un’arte divinatoria legata all’incontro coi ragni, con il nome di “aracnomanzia”. Il significato dell’auspicio varia a seconda dell’azione del ragno, della sua posizione e del periodo della giornata nella quale si incontra. Per esempio, vedere un ragno tessere una tela al mattino indica l’avvento di un periodo fortunato. Vederlo fare la tela, ad esempio, significa l’arrivo di viaggi. Trovare una ragnatela sulla porta significa l’arrivo di un visitatore, di un ospite. Infine, vedere un ragno salire o scendere appeso ai propri fili significa fortuna in arrivo, ma se il ragno, durante la discesa, raggiungerà il pavimento questo significherà sfortuna.

L’importanza dei ragni

Anche se non siamo scaramantici, uccidere un ragno non è comunque giusto: è importantissimo per l’ecosistema. Gli entomologi, ossia coloro che studiano gli insetti, sostengono che questi animali sono fondamentali per il nostro ambiente e per l’ecosistema in cui viviamo con loro. Grazie ai ragni e alle ragnatele che costruiscono, è possibile tenere sotto controllo le popolazioni di alcuni insetti molto più fastidiosi e nocivi, come: le mosche e le zanzare. I ragni sono grandi predatori, catturano e mangiano da 400 a 800 milioni di tonnellate d’insetti l’anno, di cui alcuni sono portatori di malattie o nocivi per le piantagioni. Infatti, un ragno mangia ogni giorno l’equivalente del suo peso in insetti. Senza di loro, il mondo sarebbe invaso dagli insetti.

Quanto vivono in media

I ragni vivono solitamente 1 o 2 anni con le dovute eccezioni. Per esempio, i ragni in cattività sono più longevi tanto che, alcune tarantole, sono riuscite a superare i 20 anni. Inoltre, bisogna fare una distinzione tra maschi e femmine. Queste ultime, infatti, sono più longeve poiché, a differenza dei maschi, una volta raggiunta la maturità sessuale continuano a crescere ed effettuare mute.