Oroscopo Branko settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Giugno sta continuando a riservare nuove sorprese ai segni zodiacali. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì le stelle regaleranno buone ispirazioni ai romanzieri, ai giornalisti e ai comunicatori. Martedì qualcuno potrà firmare un contratto interessante. Venerdì sarà una giornata all’insegna di flirt e avventure amorose.

Toro

Lunedì le stelle favoriranno le trattative legate agli immobili. Giovedì sarà una giornata importante per concludere un buon affare. Saranno molti i Toro impegnati a firmare un contratto. Sabato potresti avere una giornata sottotono, forse accuserai un leggero fastidio fisico, come un mal di denti.

Gemelli

Lunedì si preannuncia una giornata dal punto di vista dell’amore, degli incontri. Mercoledì le stelle potrebbero aiutarti a concludere un ottimo affare. Sabato si preannuncia una giornata perfetta per fare progetti di coppia importanti, per esempio decidere la data del matrimonio…

Cancro

Lunedì dovrai cominciare a valutare nuove possibilità in vista del tuo futuro. Mercoledì una Luna Nuova nel segno potrebbe riservarti momenti ricchi di emozioni piacevoli. Venerdì dovrai usare molta cautela in amore, evitare di comportarti in maniera troppo possessiva nei confronti di chi ami.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì le stelle proteggeranno tutti i Leone, sia in amore, sia nel lavoro. Martedì però il cielo diventerà più pettegolo. Occhio a chi sta nascondendo qualcosa, forse una relazione clandestina? Domenica saranno favoriti gli incontri, i rapporti di amicizia.

Vergine

Lunedì potresti avere qualche piccola complicazione, provocata da una Luna contraria. Mercoledì un bellissimo novilunio potrebbe regalarti un incontro speciale. Domenica sarà una giornata un po’ particolare. Sentirai crescere un incontenibile desiderio di libertà.

Bilancia

Lunedì le stelle favoriranno i progetti legati all’estero. Giovedì sentirai emergere una profonda stanchezza fisica. Dovrai fermarti e fare il pieno di energia. Venerdì l’amore potrebbe stuzzicare il cuore di molti nati in Bilancia. Lasciatevi trasportare…

Scorpione

Lunedì sarà la giornata buona per trovare qualcuno disposto a finanziare un tuo progetto. Mercoledì le stelle potrebbe offrirti l’opportunità di un imminente viaggio all’estero. Sabato ti converrà avere particolare prudenza per tenere una certa irrequietezza sotto controllo.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà decisamente male. Lunedì, purtroppo, questa Luna storta potrebbe portarti qualche nuova arrabbiatura, forse causate da maldicenze. Mercoledì ci sarà un novilunio fortunato che ti regalerà soldi inaspettati. Giovedì dei parenti anziani potrebbero avere bisogno del tuo aiuto.

Capricorno

Lunedì dovresti rallentare un po’ il ritmo e riposarti di più. Martedì potresti accusare un leggero calo fisico. Meglio curare di più la forma fisica, la pelle, i capelli. Venerdì qualcuno si troverà al centro di una inaspettata e appassionante sfida sexy.

Acquario

Lunedì avrai una carica erotica e una passionalità non indifferenti. Giovedì potrai portare avanti qualsiasi progetto e non incontrerai nessun ostacolo. Tutt’altro! Sarai aiutato da stelli di grande forza. Domenica potrebbe nascere un’intesa improvvisa con una persona,.

Pesci

Lunedì dovrai affrontare una Luna che si rivelerà un po’ pettegola. Sii prudente! Mercoledì un bellissimo novilunio porterà l’amore di nuovo in primo piano. Sabato le stelle ti incoraggeranno a farti sentire, a farti le tue ragioni senza alcun timore.