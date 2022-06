Il rosmarino è una pianta che viene usata spesso per insaporire i piatti cucinati ma è anche molto utile in campo erboristico grazie ai suoi oli essenziali.

Il rosmarino dopo anni va sempre di più a perdere le foglie e per averle fresche bisogna piantare altri rametti. Il modo più semplice ed efficace per riprodurre il rosmarino a casa è con la talea, dato che radicano molto in fretta. La talea si deve fare in estate, quando le temperature non sono troppo fredde.

Se vuoi talee di rosmarino, devi conoscere questo metodo super veloce

Innanzitutto dobbiamo comprare il terriccio e il vaso che deve essere di circa 12 cm. Andiamo poi a tagliare il rametto dalla pianta madre che deve essere di 20 cm. Bisogna poi eliminare le foglie che si trovano nei primi 5 cm.

Andiamo a riempire il vaso con del terriccio ben sminuzzato. Il terriccio non deve essere troppo pesante quindi si può mettere a 2 parti di terra una parte di agriperlite o di sabbia di fiume. Successivamente mettete il rametto nel terreno, dalla parte dove non ci sono le foglie. Nello stesso vaso possono andarci 3-4 talee.

I vasi vanno posizionati in luoghi protetti, lontano dal vento e dalla pioggia. Inoltre, bisogna bagnarli con frequenza per aiutare l’attecchimento. Dopo circa un mese, inizieranno ad uscire le prime radici e crescerà come una pianta vera. Le innaffiature devono essere fatte solo quando il terreno è secco. Dopo circa un anno le talee saranno pronte per essere messe in vaso o nella terra.

Nel terreno fanno posizionate in un luogo soleggiato e la buca dove dovrà andare la piantina deve essere molto ampia. Prendete la pianta dal vaso, con delicatezza, senza distruggere nulla e metterla nella buca. Riempite poi tutti gli spazi vuoi e annaffiate in abbondanza, così la pianta attecchirà.

Se invece, bisogna piantarla in vaso, quest’ultimo deve essere di almeno 30 cm e deve uno strato di argilla espansa di almeno 5 cm. Il vaso poi va riempito con del terriccio sminuzzato per poi creare il buco per mettere la piantina. Dopo averla messa dentro, mettete il terriccio e innaffiatela allo stesso modo dell’altra.