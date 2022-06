Il cappuccino come sappiamo è una bevanda calda che viene preparata unendo del caffè in una tazza di latte in precedenza scaldato e montato a schiuma. Ormai questa bevanda fa parte di quella che è considerata la “colazione italiana” ma è ormai diffuso in anche altre parti del mondo.

Si pensa che l’invenzione di questa bevanda sia ad opera di Marco da Aviano, cioè un frate appartenente all’ordine dei cappuccini, il quale era confidente dell’imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I d’Asburgo. Mandato dal Papa a Vienna nel 1683, una volta giunto in città, gli diedero del caffè.

Il frate, però, trovò che la bevanda fosse troppo amara e chiese di dolcificarla con l’aggiunta di altri ingredienti. Gli diedero del latte, che rese più chiaro il caffè e gli conferì un colore simile al marrone della tonaca dei cappuccini, da qui l’origine del suo nome. Il cappuccino non ha tipiche capacità benefiche. La presenza di vitamina A e ferro possono portare piccoli benefici, ma è bene evidenziare che il cappuccino non ne rappresenta la maggiore fonte alimentare. Viceversa le controindicazioni sono diverse.

Attenzione a mettere il latte nel caffè: scoperte queste controindicazioni

Mischiare latte e caffè può fare davvero male, infatti può portare dissenteria, dato che il caffè è una bevanda anti-stipsi e se associata alla cattiva di digestione del latte può incitare questo fastidioso effetto collaterale. Questo ovviamente, non succede sempre, infatti può capitare anche il contrario portando stipsi addirittura cronica.

Poi bisogna ricordare che l’assunzione di dosi elevate di caffè in generale può essere controindicata in caso di ansia, disturbi emorragici, alcuni problemi cardiovascolari, diabete, diarrea, sindrome del colon irritabile, glaucoma e osteoporosi. Ulteriormente il latte rende anche il nostro caffè più calorico:m. Questo dipende dalla misura che aggiungiamo e dal tipo di latte, ma in ogni caso la “macchiatura” carica la tazzina.

Inoltre, l’unione del latte e del caffè può far aumentare l’intolleranza al lattosio. Andrà a toccare anche la colite, a causa dell’azione irritante del caffè sull’intestino. In conclusione, non stiamo dicendo che non si deve più bere latte con il caffè. Ma solo di non esagerare e fare attenzione alla propria alimentazione, per non avere poi dei problemi dopo.