Bonus tende da sole 2022 per il tuo balcone: a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus tende da sole continua anche per il 2022 e in questo articolo vedremo come ottenerlo e chi può richiederlo. Fino al 31 dicembre 2022 sarà disponibile in Italia il bonus del 50% per le tende da sole. Il nuovo bonus garantirà una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 60.000 euro per una singola abitazione. Il bonus mira a far installare alle persone delle tende esterne al fine di proteggere la casa dall’esposizione solare, dal caldo e dall’afa in estate nonché dalle intemperie in inverno.

In Italia, sono già anni che la domanda per le tende da sole è in aumento e si prevede che continuerà a crescere. Il motivo è presto detto: solo una piccola tende provvista di un tessuto a grana grossa riesce a schermare quasi l’80% delle infiltrazioni solari andando a diminuire notevolmente la sensazione di calore e di afa all’interno della casa.

Bonus tende da sole 2022: tutte le informazioni

Se anche tu hai un balcone e stai pensando da tempo ad ammodernarlo con una tenda da sole, questo è il momento giusto. Sei favorito dalla stagione, mai così calda e afosa come quest’anno, e dal Fisco che ha messo a disposizione dei contributi governativi piuttosto interessanti. Tutti i contribuenti possono richiedere questa riduzione d’imposta, in modo particolare i:

proprietari di immobili (sono considerati proprietari anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado),

proprietari di parti comuni in condomini o edifici residenziali e coloro che sono in possesso di un diritto reale sugli immobili dell’edificio.

Inoltre, è possibile richiedere il credito d’imposta del 110%, noto come bonus tende da sole, se il lavoro rientra tra quelli ammessi al credito d’imposta del Superbonus 110%. Per ottenere l’agevolazione bisogna fare domanda al sito “Detrazioni Fiscali Enea” entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori di impianto dei tendaggi.

Nell’ambito del bonus 2022 per le tende da sole, ci sono 3 modi per ottenere l’agevolazione fiscale. Il primo prevede uno sconto immediato al fornitore. La seconda metodologia di rimborso viene applicata alla cessione del credito d’imposta a terzi per il bonus. Nell’ultima si calcola la detrazione IRPEF con rimborso del 50% della spesa in 10 anni con una rata annuale di pari importo.

Quali documenti devono essere presentati per richiedere l’agevolazione?

Sono diversi i documenti da presentare per il bonus tende da sole 2022. Come abbiamo già anticipato, entro 90 giorni dal completamento del progetto o dal collaudo delle schermature solari, deve essere fornita una scheda descrittiva. Questa scheda riporta l’intervento previsto ed è firmata dal beneficiario.

La documentazione riporta un codice CPID fornito dal sito ENEA e una firma. Il beneficiario deve inoltre presentare un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che l’intervento è stato realizzato nel rispetto dei costi. Il tecnico deve fornire un computo metrico comprendente le schede tecniche dei componenti, la marcatura CE e le dichiarazioni DOP.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali è necessario presentare la delibera assembleare di approvazione del lavoro, la tabella di ripartizione millesimale dei costi, la dichiarazione di consenso del proprietario e la fattura delle spese sostenute.