Le zanzare come gli altri insetti fastidiosi, sono il lato negativo di quella che è chiamata la “bella stagione” con le sue giornate belle e lunghe. Le zanzare non pungono per nutrirsi né tanto meno per svago. Il sangue serve loro per riprodursi consentendo di portare a termine lo sviluppo delle uova. Prima di tutto una precisazione: le zanzare non mordono ma succhiano.

Difatti non sono dotate di un aculeo ma di una proboscide sottilissima che infilano attraverso la pelle fino a raggiungere i vasi sanguigni. Una zanzara può succhiare da 0.001 a 0.01 millilitri di sangue a puntura. È stato stimato che una persona possa essere dissanguata da circa un milione di punture di zanzara.

La zanzara può trasmettere tante malattie ma la quantità di sangue è scarsa per la trasmissione dell’AIDS. Il prurito e la bolla generati dalle punture sono dovute alla saliva che questi insetti immettono prima del prelievo. La saliva delle zanzare ha un potere anestetico, anticoagulante e vasodilatatore. Quando una zanzara è sazia, il processo di aspirazione viene sospeso da uno specifico recettore chimico. In laboratorio si è provato a disattivare questo recettore: le zanzare riprendevano ad aspirare sangue fino a esplodere.

Cosa NON mangiare per allontanare le zanzare: ecco lo studio

Se non desideri essere la preda più ambita dalle zanzare dovresti evitare i seguenti alimenti: Birra e alcolici in generale. Certo, in estate per molti non è una rinuncia semplice, specialmente di sera e in compagnia. Uno studio francese ha mostrato che dopo aver bevuto la birra aumenta la probabilità di essere punti, tuttavia non sono chiare le spiegazioni.

Pare che il motivo più attendibile sia l’innalzamento della temperatura corporea provocato dall’alcol. Quindi al bando birra, vino, cocktail, superalcolici ma anche patate, avocado e altri cibi ricchi di potassio. Il potassio difatti, anche se nei mesi caldi fa bene per reintegrare i sali persi con il sudore, aumenta la produzione di acido lattico che viene poi rilasciato dall’organismo attraendo le zanzare. Infine gli alimenti ricchi di colesterolo.

Sembra che questi cibi, peraltro chiaramente dannosi per la salute, ci rendano anche più graditi alle zanzare. Ecco perché, in linea con i dettami di una alimentazione sana, in estate meglio andare su un’alimentazione principalmente vegetale, con pesce e, se vi piacciono e carni bianche.