Secondo molti sono le donne a rappresentare un vero e proprio enigma in senso generale del termine, a causa di un’importante “varietà” ma anche e sopratutto perchè le donne, secondo molti, hanno un modo di pensare esclusivo e anche le più “stabili” emotivamente soffrono di una tendenza ad essere enigmatiche in senso molto ampio del termine, anche secondo loro stesse. Secondo lo zodiaco sono sopratutto le seguenti le donne conosciute per essere le più enigmatiche. Ecco quali sono!

Le donne più enigmatiche secondo lo zodiaco. Le conosci?

Vergine

Estremamente precise, a tratti severe ed austere e apparentemente sono “fuori luogo” in questa sede. Cosa rende Vergine così enigmatica? Nel modo di rispondere e porsi, sempre a metà tra il serio ed il faceto, tra l’atteggiamento spiritoso e quello sarcastico. Se questa dote le rende indubbiamente interessanti, allo stesso modo può essere fonte di frustrazione.

Bilancia

Anche Bilancia costituisce nella maggior parte dei casi il tipico profilo “stabile” e in questo caso profondamente equilibrato. Sono molto “abbottonate” e completamente padrone dei propri spazi. E’ realmente difficile comprendere la logica apparentemente molto “basilare” che controlla la loro personalità. Se non si riesce a comprendere una Bilancia, non si è sicuramente soli.

Acquario

Enigmatica perchè incoerente anche verso se stessa e profondamente umorale. Fa i capricci ma non è così egocentrica come potrebbe sembrare, ma è indiscutibilmente insicura. Il segreto per avere a che fare in maniera sana con una Acquario è semplicemente lasciarla vivere come meglio crede, senza provare a cambiarla o comprenderla.