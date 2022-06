Essere considerate delle “teste dure” può sortire effetti diversi, dalla lusinga all’offesa: come molti altri tratti caratteriali la capacità o la tendenza a “non cambiare opinione” o anche solo “insistere” su azioni e concetti al fine di ottenere qualche risultato sperato è sia segno di determinazione ma anche di ottusaggine. In molti casi tuttavia le grandi imprese non sarebbero state possibie senza una testardaggine e volontà nel perseguire le proprie idee. Il mondo femminile è considerato molto diversificato e “vario”, per questo motivo attraverso lo zodiaco è possibile evidenziare una serie di comportamenti associabili ad alcuni segni: ecco le donne più testarde di tutte!

Ecco le donne più testarde secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Toro

Testarde in un modo “costante”, non sempre evidente ma in realtà costantemente presente. Toro batte continuamente sia fisicamente che idealmente su concetti e valori che reputa importanti se non addirittura fondamentali e non si arrende facilmente. Anche se è costretta ad alzare “bandiera bianca”, resta testarda fino alla fine.

Scorpione

E’ la testarda per principio, perchè insiste fortmente su questo atteggiamento anche se non è il caso o se ha già raggiunto un obiettivo prefissato. Essendo una personalità logica e sicura delle proprie motivazioni e ragioni, non capisce perchè dovrebbe cambiare idea.

Ariete

Impermeabili alle critiche e nei riguardi di chiunque provi a contestare, anche con dei fatti concreti, le intenzioni e le idee di una donna Ariete. E’ la tipica “capocciona”, quella cocciuta che semplicemente è troppo sicura di se per evidenziare una certa elasticità caratteriale.