Il POS come sappiamo è un terminale che permette di pagare con la moneta elettronica. Questa operazione avviene tramite le carte di credito, le carte di debito, le prepagate o pure solamente il cellulare. Questo dispositivo è molto importante perché molte persone hanno ormai abbandonato i soldi cartacei, per usufruire solo della carta di credito.



Tra poco ci sarà l’obbligo del POS e tutti ne dovranno possedere uno. Questo è stato fatto per agevolare questi clienti ma anche per cercare di contrastare l’evasione fiscale, che si sta sempre di più diffondendo. Molti commercianti evitano di fare lo scontrino così da non pagarci le tasse sopra, mentre col il pagamento con il POS questo non sarà più possibile.

POS, da questa data sarà obbligatorio: attenzione alle sanzioni

Manca sempre meno al 30 giugno 2022, la data prefissata per rendere il POS obbligatorio per tutti coloro che hanno un lavoro con il pubblico ad esempio chi ha un negozio ma anche liberi professionisti come medici o avvocati. Dal primo luglio, tutti dovranno possederne uno e non dovranno opporti a far pagare con esso, anche per un importo piccolo.



C’è infatti qualche commerciante che vuole fare il furbo avendo il POS ma non facendolo usare. A volte può capitare che il commerciante si rifiuti di fare la transazione soprattutto quando l’importo è molto piccolo. In realtà è la stessa cosa e si rischiano le multe anche in questo caso. L’obbligo è stato fatto per agevolare sia il cliente ma anche per tenere sotto controllo lo spostamento dei soldi, così da contrastare l’evasione fiscale.

La multa per chi non possiede il POS o per chi non lo fa usare e rifiuta il pagamento elettronico è di 30 euro + il 4% dell’importo della spesa. Ovviamente, deve essere il cliente a denunciare il commerciante, così da poter fargli fare la multa.