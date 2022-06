Pianta sicuramente versatile e dall’aspetto elegante, la gardenia è solitamente considerata una pianta mediamente difficile da mantenere. Si fa riferimento alla gardenia sopratutto in relazione ai fiori che crescono in quello che è un vero e proprio arbusto sempreverde che può essere di varie dimensioni. Buona parte della famiglia delle gardenie è originaria delle zone calde e umide di Africa ed Asia ed è “parente stretta” della pianta di caffè (famiglia delle Rubiaceae). I fiori sono indubbiamente riconoscibili per l’aspetto tondeggiante e il colore tendente al bianco.

Aspetto

L’aspetto dei petali è particolare ed appare esteticamente complesso, ed è una delle caratteristiche più famose di questa pianta, che spicca per eleganza dei fiori ma anche per le caratteristiche foglie dall’aspetto lucido ed “ordinato”.

Si tratta di una pianta abbastanza esigente in fatto di aspetti nutrizionali, quindi terreno, luce ed acqua. Si tratta di una pianta che non tollera ambienti dal clima rigido e che deve essere sempre collocata in presenza di luce ma non troppo forte e diretta (la mezz’ombra è considerata ideale). Idem per quanto riguarda i ristagni idrici che causano diversi problemi.

Vedi foglie gialle nella gardenia? NON tagliarle, ecco cosa fare

Le foglie gialle della gardenia scientificamente sono state sottoposte ad un processo che si chiama clorosi, ossia l’assenza o la presenza non sufficiente della produzione di clorofilla. Questo può essere causato da una mancata esposizione solare, ma anche da troppa o troppo poca acqua apportata alla pianta, ma in molti casi anche un terreno dal Ph non sufficientemente acido oppure semplicemente squlibrato. Le migliori condizioni per la gardenia da questo punto di vista vedono un Ph collocato tra 5,05 e 6,25. Un valore maggiore causa difficoltà da parte della pianta ad assorbire i nutrienti e quindi anche l’ingiallimento delle foglie.

Le foglie gialle non diventeranno mai verdi ma non è opportuno tagliarle: si tratta di una pianta delicata, e la potatura delle foglie repentina potreebbe portare altre foglie a diventare gialle.