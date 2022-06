La quasi totalità di noi è “destinata” se non “costretta” a lavorare, che nella concezione generica del termine indica una necessità di sviluppare una vita professionale, che in molti casi risulta essere condivisa con altre persone. Un po’ come per la famiglia, anche sul lavoro solitamente “siamo costretti” a trascorrere del tempo con qualcuno che non abbiamo scelto, e se sul lavoro possono nascere anche rapporti al di fuori del contesto professionale, è pur vero che non è così raro “venire a contatto” con persone che sono realmente considerabili “pessimi colleghi” e lavoratori secondo lo zodiaco. Quali sono?

Ecco i “peggiori lavoratori” secondo lo zodiaco. Li conosci?

Leone

Non è il peggior collega ma indubbiamente non rappresenta “la felicità” di un qualsiasi datore di lavoro, sopratutto se particolarmente indulgente. Leone è un ottimo “intrattenitore” e sul lavoro con lui il tempo vola ma è anche particolarmente influente nel lavorare poco e male, oltre ad influenzare negativamente gli altri.

Cancro

Non è un competitivo, quindi difficilmente ambirà a “scavalcare” gli altri, ma ha costantemente bisogno di essere capito e incoraggiato. Ecco perchè da solo, senza indicazioni Cancro combina poco e raramente si sente sufficientemente valorizzato se non compreso a fondo.

Vergine

E’ un ottimo capo, ma quando è dall’altra parte della “barricata” è tedioso e arrogante, e a tratti anche decisamente competitivo. Conosce perfettamente le proprie doti che sono parecchie ma allo stesso tempo non è sicuramente il più collaborativo o il più empatico sul posto di lavoro. Avere a che fare con un Vergine come collega è a tratti molto stancante.