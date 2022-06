Ciò che identifica una persona tendente alla molestia può essere un modo di parlare, di comportarsi ma anche di porsi verso il prossimo: il molesto per eccellenza ne è solitamente consapevole di essere “dotato” di questo poco invidiabile tratto, allo stesso tempo non riesco o non vuole impedire alla propria parte molesta di influenzare la propria vita ed il comportamento comune. Ciò che da più fastidio di un molesto è la scarsa sensibilità che palesa quando agisce, come se non rispettasse gli altri. Quali sono i segni molesti per eccellenza?

Conosci i segni più molesti dello zodiaco? Sono questi 3!

Leone

Rumoroso, chiacchierone, a tratti veramente fastidioso, Leone non fa parte della schiera delle personalità che vuole ottenere qualche vantaggio del proprio essere molesto, anzi, essendo un segno accentrativo, preferisce far parlare di se per aspetti positivi e non negativi. Anche nel modo di porsi spesso è “ingombrante” e fuori luogo.

Acquario

Acquario rappresenta il più delle volte il molesto più fastidioso perchè sa bene di esserlo ma fondamentalmente “se ne frega” di cosa pensa la maggior parte della gente del suo comportamento. Se questo può essere parzialmente giustificabile in gioventù, lo è meno da adulti.

Sagittario

Molesto non per mancata sensibilità quanto piuttosto per “insistenza”: Sagittario non se ne rende mai realmente conto, ma adotta la ripetitività come opzione migliore per far valere i propri ragionamenti. Questo indubbiamente “funziona” ma lo fa apparire come un po’ ottuso e restio nei confronti di ogni tipo di consiglio. Sagittario conosce un solo modo di agire.