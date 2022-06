Spesso ci innamoriamo di piante di un nostro parente o del nostro vicino di casa e andiamo a cercarla nei vivai, senza però avere nessun risultato. Andiamo oggi a vedere un metodo per riprodurre questa pianta, senza ovviamente uccidere l’altra. Il metodo più efficace per fare ciò è usare la riproduzione per talee.

Questo metodo ci permette di riprodurre una pianta, esattamente uguale alla pianta madre, con le stesse caratteristiche come il colore o la dimensione. Si va a prendere un piccolo rametto della pianta che vogliamo riprodurre, cioè la “talea” e si va a mettere in acqua o nel terreno per fare uscire le radici.

Ovviamente si deve scegliere un ramo dano è forte. Deve essere di circa 10-15 cm e deve essere legnoso ma non troppo. Non è sempre il periodo giusto per fare le talee, infatti anche se tagliano il ramo, dobbiamo comunque aspettare il momento adatto.

Ecco il periodo ideale per coltivare nuove talee: parla l’esperto

Scegliere il periodo giusto per fare le talee, come abbiamo detto è importante, soprattutto per ottenere dei buoni risultati. Andiamo quindi a vedere il periodo migliore.

Il periodo giusto per fare questo tipo di operazione è tra Giugno e Settembre, in sostanza in questo periodo la pianta è in crescita e ci sono anche le condizioni climatiche ad esempio con la temperatura e l’umidità.

In realtà, bisogna dire che la talea si può fare sempre, anche in inverno, ma è sconsigliata perché non si sa se il rametto riesce ad attecchire o meno, dato che sarà più debole. In ogni caso, si può sempre provare mal che vada si riproverà qualche mese dopo.

Per fare un aiuto in più, soprattutto in inverno, si possono usare degli ormoni radicanti, che proteggono la pianta e aiutano la radicazione. È una polvere che si trova in commercio facilmente ma è reperibile anche su internet.

Ovviamente, può capitare che la talea non attecchisca e non si formino le radici. Questo è un problema anche di pianta, infatti ne esistono alcune che si possono fare con questa procedura, mentre altre crescono meglio attraverso i semi da mettere nel terreno.