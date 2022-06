Indifferentemente dall’estensione del nostro giardino o qualsiasi pezzetto di verde, le lumache costituiscono indubbiamente uno degli animali “meno apprezzati” ma allo stesso tempo più facili da riconoscere in assoluto. La motivazione che porta le lumache di qualsiasi tipo (si tratta di molluschi gasteropodi che si nutrono prevalentemente di vegetazione) è principalmente la ricerca di cibo. Si dividono solitamente in due “generi”, le lumache comuni, ossia quelle con il guscio, definite colloquialmente chiocciole, che solitamente sono relativamente piccole di dimensioni e le limacce, ossia i cosiddetto lumaconi che presentano dimensioni spesso maggiori e che sono riconoscibili per l’assenza del tradizionale guscio.

Lumache in giardino? ecco tutto quello che devi fare

Tutti i generi di lumache si muovono “strisciando” il proprio corpo senza arti, sviluppando continuamente una secrezione viscida che l’aiuta a diminuire l’attrito con il terreno. Le lumache costituiscono qualcosa di molesto sia per gli orti su vasta scala ma anche per il nostro giardino domestico. Come è possibile disfarcene almeno in parte?

Le lumache sono attrratte da praticamente qualsiasi forma di vegetale: si nutrono ad esempio di ortaggi ma anche di giovani foglie, e sono naturalmente attratte dall’umidità. Solitamente agiscono di notte. Per tenerle lontane dal nostro giardino esistono varie tecniche consolidate come l’utilizzo di un comune filo di rame, che deve essere piazzato a pochi centimetri di distanza dal terreno, lungo tutto il perimetro. Il rame infatti costituisce un ostacolo naturale, e questo contribuirà a tener lontani questi animali.

Tra i rimedi più utilizzati spiccano la birra, in quanto le lumache sono fortemente attratte dai lieviti: è sufficiente acquistare una birra anche molto economica e versarla in un contenitore, questa farà da “esca”. Molto utilizzato anche il caffè in polvere, come qualsiasi altra sostanza “polverosa” e secca, condizioni che fungono da deterrente per questi animali. Gli agricoltori fanno largo uso di fosfato di ferro.