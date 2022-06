Secondo l’oroscopo le personalità di carattere mutevole costituiscono coloro che non seguono un iter “umorale” continuo, in sostanza sono quelli che cambiano umore con più costanza. In genere sono associati ad una data di nascita che è a “metà” tra due stagioni, ad esempio tra l’autunno e l’inverno, o tra l’estate e la primavera. Se siamo tutti o quasi portati a cambiare atteggiamento, per i segni che seguono essere mutevoli costituisce la normalità assoluta. Se ciò li rende interessanti e socievoli, i problemi sorgono quando c’è bisogno di “mantenere il controllo”.

Sai quali sono i segni più mutevoli secondo lo zodiaco? Eccoli!

Vergine

Sembra strano trovare Vergine in lista perchè sono quelli “duri e puri”, che hanno un controllo quasi totale sul proprio umore. Infatti è così, ma proprio per questo motivo, odia la routine e le cose eccessivamente schematiche: ha bisogno di cambiare sempre qualcosa nella propria vita, anche nelle abitudini.

Pesci

Umorali, prima che mutevoli. Anche Pesci, inaspettatamente secondo alcuni, costituisce una personalità indubbiamente padrone del proprio carattere, che non potrà mai seguire schemi predefiniti. Anche nell’età adulta Pesci costituisce l’umorale per eccellenza, colui che può passare indifferentemente da una situazione di leggerezza ad una piena di emozioni in poco tempo.

Sagittario

E’ il contesto che li rende mutevoli: Sagittario detesta il concetto di ripetitività e considera la noia il peggior nemico immaginabile ecco perchè anche senza volerlo sono soliti cambiare completamente atteggiamento a seconda del contesto: questo li porta a sapersi destreggiare in ogni situazione ma allo stesso tempo a vivere con maggiore difficoltà i contesti quotidiani.