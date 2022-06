Il ciclamino presenta una storia molto antica, che inizia con il filosofo greco Teofrasto, nel 300 a.C., che racconta di queste piante nei suoi testi. Per lui era una pianta che rappresentava l’amore e la sensualità. Anche Plinio il Vecchio ha scritto di questi fiori, lui erano come degli amuleti che venivano piantati per difendersi dai cattivi. Il ciclamino in antichità era anche molto utile perché i contadini lo usavano come cono, che veniva riempito di olio tiepido e faceva calmare il mal di orecchio. In alternativa veniva usato per dare da mangiare agli animali, proprio per questo fu chiamato pan del terreno o panporcino.

Però dobbiamo dire che il bulbo dei ciclamini è molto velenoso per l’uomo, perché è ricco di ciclamina, cioè una sostanza altamente tossica per il nostro organismo. Però è innocua per gli animali. Andiamo quindi a vedere come curare il nostro ciclamino nella maniera giusta.

Se i tuoi ciclamini in estate non crescono, è per questo motivo

Se in nostro ciclamino non riesce a crescere probabilmente il problema è l’innaffiatura sbagliata. Non bisogna esagerare ma si deve fare solo quando la pianta ne ha bisogno. Per vedere quando innaffiare basterà toccare il terriccio con le mani, se è secco allora ha bisogno di acqua, sennò no. Un’alternativa valida è mettere l’acqua nel sottovaso, così sarà proprio la pianta a decidere quanta acqua vuole e lo assorbirà da sola, lasciando quella in eccesso. È importante anche la luce, che però non deve essere diretta.

Si possono esporre al massimo per circa 15 minuti di mattina presto, mentre le restanti ore del giorno deve essere posizionato in un luogo ombroso. Bisogna anche considerare la temperatura che molti sbagliato. Anche se è un fiore invernale e fiorisce con il freddo, non riesce a stare a temperature triplo basse. Ciò significa che se la pianta è tenuta in un luogo freddo, è normale che poi non faccia fiori. La temperatura ideale è tra i 13 e i 15 gradi.

Dopo avervi illustrato questi semplici passaggi, non vi resta che metterli in atto, per avere uno splendido ciclamino anche in estate come in inverno.